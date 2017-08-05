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10 yılda tarım alanlarının yüzde 8.2’sini kaybettik

Hürriyet Haber
05 Ağustos 2017 - 22:04Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 22:04

TÜRKİYE'nin son 10 yılda ekilen ve dikilen tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 8.2'sini, toplam tarım alanlarının da yüzde 5.22'sini kaybettiği bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yılın sonu itibarıyla Türkiye'de ekilen ve dikilen tarım alanı 23 milyon 763 bin hektar, çayır ve mera arazileriyle toplam tarım alanı da 38 milyon 380 bin hektar olarak belirlendi.

Tarım alanlarının yüzde 40.58'ini tahıllar ve diğer bitkisel ürünleri, yüzde 10.55'ini nadasa bırakılan topraklar, yüzde 2.10'unu sebze bahçeleri, yüzde 0.01'ini süs bitkileri, yüzde 8.67'sini uzun ömürlü bitkiler ve yüzde 38,08'sini de çayır ve meralar oluşturdu.

87 ÜLKE MEVCUT

2006 yılıyla kıyaslandığında 10 yılda toplam tarım alanının yüzde 5.22 (2 milyon 113 bin hektar) azaldığı tespit edildi. Dünya Bankası verilerine göre yüzölçümü Türkiye'nin kaybettiği tarım alanlarından daha küçük 87 ülke mevcut. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, geçmişte yaşanan hızlı nüfus artışının, kırsaldan kente göçün, yerleşimlerin içinden veya yakınından geçen karayollarının, yollar çevresinde kurulan sanayinin, madencilik faaliyetlerinin, turizm ve kamu yatırımlarının Türkiye'de tarım topraklarının gerilemesine yol açtığını söyledi.

Etiketler: TÜİK , tarım , gazetehaberleri
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