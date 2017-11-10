10 yıl vade fırsatı

EMLAK Konut GYO güvencesiyle İntaya, EYG ve İntes hasılat paylaşımı ortaklığı ile Başakşehir’de hayata geçirilen Adım İstanbul projesinde ev sahibi olmak isteyenler için uygun ödeme planları sunuluyor. Adım İstanbul’da 10 yıl kadar olan vadelerde 0.45’ten başlayan vade oranları ile 5 yıla kadar olan vadelerde ise vade farksız ödeme imkânı sunuluyor. 3. Köprü’den 3. Havalimanı’na, şehir parkından Kuzey Marmara Otoyol projesine kadar önemli projelere ev sahipliği yapan Başakşehir’de hayata geçirilen Adım İstanbul projesinde, 615 daire ve 120 ticari ünite yer alıyor. Projede 2+1’den 5+1’e kadar 6 farklı daire ve 22 farklı metrekare seçeneği bulunuyor. Mayıs 2018’de teslim edilmesi planlanan Adım İstanbul’da, iki ayrı sosyal tesiste skylight’lı kapalı yüzme havuzu, fitness center, hamam - soyunma odaları, çocuk oyun alanları, dinlenme terasları ve su oyun havuzları bulunuyor.



METROYA KOMŞU

Konumu ile öne çıkan proje metro durağına 50 metre uzaklıkta yer alıyor. Hemen yanında yer alan 209 bin metrekare büyüklüğündeki şehir parkı, küçükten büyüğe herkese doğayla iç içe bir sosyalleşme alanı sunarken, şehir parkının içinde yer alan yürüyüş alanları, bisiklet yolları, hayvanat bahçesi ve spor alanları da keyiﬂi vakit geçirmeye yardımcı oluyor. Çocukların eğlenirken öğreneceği, özel üretim güvenli malzemelerden yapılmış oyuncakların bulunduğu oyun alanlarının da yer aldığı Adım İstanbul, yeşille iç içe yaşamak isteyenlere hitap ediyor.



EVVEL İSTANBUL TAMAMLANDI

Başakşehir’de, Emlak Konut GYO ile İntaya, EYG ve İntes hasılat paylaşımı ortaklığıyla hayata geçirilen bir diğer proje Evvel İstanbul’da ise yaşam başladı. 40 bin metrekare alan üzerinde yükselen proje 678 konuttan oluşuyor. Üçüncü köprü bağlantı yolunun çok yakınından geçeceği EVvel İstanbul, metro durağına 250 metre uzaklıkta yer alıyor. İki mahalleden oluşan EVvel İstanbul’da bu iki mahalleyi birbirinden ‘Bizim Sokak’ ayırıyor. Projede yaşayanların buluşma yeri olan Bizim Sokak, aynı zamanda kermes, etkinlik veya panayırların yapılabileceği bir alan olma özelliğini taşıyor. Bizim Sokak’ın iki mahalleye ayırdığı EVvel İstanbul projesinin sakinleri, Koru Kahve Mahallesi’ndeki mahalle kahvesinde buluşabildiği gibi bu mahallede bulunan fitness center, kapalı havuz, seyir kafe, tribünlü çok amaçlı spor sahası ve gezinti alanlarında vakit geçirip, açık hava sinemasında yazın keyfini sürebiliyor. Projedeki ikinci mahalle olan Koru Çeşmesi Mahallesi de farklı sosyal alanlarıyla dikkat çekiyor.



900 MİLYON YATIRIM YAPTI

EYG Grup İcra Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik, İntaya, EYG ve İntes hasılat paylaşımı ortaklığı olarak Başakşehir’e 2 projeyle yaklaşık 900 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Çelik, “Başakşehir’de konut fiyat artışı İstanbul ortalamasının üstünde. İlçede 2 yılda konutlar yüzde 27’yi bulan oranda değerlendi. Yapılan yeni yol, metro, park ve hastane yatırımları da gösteriyor ki ilçenin değeri daha da artacak”diye konuştu.