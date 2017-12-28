10 yıl sonra hem üretimi bitti hem ismi tarih oldu

Dün Bursa fabrikasında düzenlenen törenle Linea üretimi sonlanırken, son araç bantlardan alkışlarla eşliğinde indi. Balonlar ve kurdelelerle süslenen aracın üstündeki ‘Güle güle Linea’ yazıları da dikkat çekti. Ayrıca Tofaş ve İtalyan Fiat, dün Linea ismine de veda etmiş oldu. Çünkü 2. nesil Linea, Fiat tarafından Arjantin’de Cronos ismiyle üretilmeye başlandı.

170 MİLYON EURO YATIRIM

Bursa’da 170 milyon Euro yatırımla 2007 yılından bu yana üretilen ve yılda 60 bin adetlik üretim rakamlarına ulaşan Linea, 2012 yılında 25 milyon dolarlık bir yatırımla kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçmişti. Türkiye’de özellikle filo şirketlerinin yoğun olarak talep ettiği Linea 10 yılda 500 bin adetlere yaklaşan bir üretime ulaştı. Tofaş’ın 3 modelden oluşan Fiat Egea Ailesi’ni üretmesi ve özellikle Avrupa’da büyük talep görmesi sonucu Linea son 2 yıldır biraz geri planda kalmıştı. Egea üretimini artırmak adına 2. jenerasyon Linea’nın G.Amerika’da üretilmesine karar verildi.

MINICARGO’DA BİTTİ

Tofaş, halihazırda Egea talebine yetişemediği için fabrikanın kapasitesini artırmış, Opel’e Doblo platformunda geliştirdiği Combo ile Peugeot ve Citroen için geliştirdiği hafif ticari modellerinin (Minicargo) üretimini bitirmişti. Linea’nın da üretiminin bitmesiyle birlikte Tofaş, 450 bin adetlik kapasiteye çıkan Bursa’da otomobil olarak sadece Egea Ailesi’ni üretecek. Hafif ticari araçta ise Fiat Doblo ve Fiat Fiorino ile yoluna devam edecek.

SU ADA’DAN DÜNYAYA

FIAT Linea, İstanbul Boğazı’nda yer alan Su Ada’daki görkemli lansmanla dünya vitrinine çıkmıştı. İlk kez Türkiye’de üretilen bir modelin dünya tanıtımı Türkiye’de yapılırken, lansmanın Boğaz’ın ortasında yapılması Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağlamıştı. Fiat’ın CEO’su Sergio Marchionne, tarihi lansmanda yakın dostu olan merhum Mustafa Koç’la kucaklaşarak, “Mustafa ile birlikte 2004’te Boğaz’da bir dünya lansmanı hayalini kurmuştuk. Bu hayali Linea’yla gerçekleştirdik. Koç Holding, Fiat’ın en kötü ve en sıkıntılı zamanında bile yanımızdaydı. Bize hep destek verdiler. Şimdi iyi zamanda da birlikteyiz. Bu dostluğumuz gelişerek devam edecek” açıklamasını yapmıştı.