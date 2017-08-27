10 yıl içinde geliyorlar

SON dönemde tüm dünyada tartışılan konulardan biri olan insansız araçlara teknolojik gelişmeler ışığında “insansız uçaklar” meselesi eklendi. Almanya’nın geleceğini şekillendiren isimlerden biri olarak kabul edilen Berlin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şahin Albayrak, insansız uçakların 10 yıl içinde teknik olarak yapılabilir hale geleceğini ve insanların kullanmaya başlayacağını belirtti. CNN Türk’te

‘Hakan Çelik ile Hafta Sonu’ programının konuğu olan Albayrak, Çelik’in ”Siz bir Ordinaryüs olarak makinelerin kullandığı uçağa biner misiniz?” sorusuna ise “Ben binerim fakat insanların bu konuda endişesi olacağı için birçok kişi ilk etapta binmeyecek” cevabını verdi.

Şu anda başta otomotiv sektörü olmak üzere her kesimin geleceğin aracı nasıl olmalı sorusuna yanıt aradığını vurgulayan Albayrak, “İnsansız araçlar, otomobiller Almanya’da da otomotiv sektörünün en büyük konusu. Geleceğin otomobili nasıl olacak? Geleceğin aracı yeni alternatif veya elektrikli motorlu tamamen insansız araçlar olacak. Bu kesin olacak ve herşeyimizi değiştirecek. Başta algımızı değiştirecek. Artık insanın ehliyeti olmayacak, araçların ehliyeti olacak. Herkes araç kullanabilecek” diye konuştu.

DİJİTAL YOL GEREKLİ

Albayrak, ancak tüm bunların hayata geçirilebilmesi için yolların da akıllanması gerektiğine dikkat çekerek şöyle devam etti: “Özellikle Türkiye gibi öngörülmeyen yollarda otomobillerin tüm olasılıkları hesaplayabilmesi için yolları dijitalleştirmemiz lazım. Yani sadece araçları akıllı yapmak yetmiyor çevreyi de dijitalleştirmemiz gerekiyor. Akıllı yollar yapacağız, her yere sensörler koyacağız ve bilgiyi algılayacaklar. Otomobillerin arasında birisi geçince, yola çıkınca, bir şey yuvarlanınca veya bir kuyruk oluşunca bunların hepsini sensörler sayesinde algılayacak. Ve ona göre tepki verecek.”

İnsansız araçlar için toplumun hazırlanmasının 5 yıldan daha uzun süreceğini vurgulayan Albayrak, “Tüm bunların olması için zaman gerekli, çünkü toplum hazır değil. Bizim toplumdaki ön yargıyı ortadan kaldırmamız lazım. “Neden insansız otomobile binmiyorsun” diye sorunca “ellerim direksiyonda olacak, araba kırmızıda geçerse ne olur, başkasına vurursa ne olur” diyorlar. Bu önyargıları aşmamız lazım” dedi. Çelik’in “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden size trafik sorunun yapay zeka ile çözün diye teklif gelse tepkiniz ne olur” sorusuna Albayrak şöyle yanıt verdi: “Bu çok zor bir problem. Türkiye’de altyapı geliştirildi ama henüz caddeler uygun değil. Tabii ki olur ama kesinlikle şunu söyleyebilirim; teknolojiyi kullanarak, yapay zekayı kullanarak Türkiye’deki trafik probleminin hafifleştirileceğine inanıyorum. Tamamen çözülmese de makul bir seviyeye getirilebilir.”

İNSANSIZ ARAÇLARA YENİLENEBİLİR ENERJİ GEREK

HAKAN Çelik’in diğer konuğu fütürist Ufuk Tarhan da teknik olarak insanın her şeyi yapabileceğinin görüldüğünü dile getirerek “Biyolojinin bile dijitalleştiği bir çağdayız. Fakat tüm bunların yapılabilmesi için iki kritik faktör var. Bir tanesi tamamıyla yenilenebilir enerjiye geçmeliyiz. Çünkü tüm bunların hepsi enerji kullanacak. İkincisi bağlantılı olacakları gerçeği. Bu bağlantı hızları kesintisiz çok hızlı olmalı. Bu kadar sensörün, bu kadara datanın akıp analiz edilip geri gelmesi için sadece yolların değil etraftaki tüm binaların hatta giyilebilir teknoloji ile insanların akıllandırılması gerekiyor. Müthiş bir data transferini yapacak teknoloji kanallarının açık olması lazım” diye konuştu.