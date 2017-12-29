10 yeni kadın girişimci arıyor

İstanbul’da Cevahir ve İstinyepark’da çalışmalar yapan marka 2018’de toplam 10 şube açacak. Özellikle kadın girişimcilerin ilgisini çeken Saysha, global pazarlara açılmak için de fırsat kolluyor. Toplamda 150 bin liralık bir yatırım tutarının 1 yılda geri döndüğünü anlatan markanın kurucusu Özlem Taş, “Yeni bir marka olmamıza rağmen gelen taleplerle 2018’de hızlı bir büyüme yakalacağız” diyor. Özlem Taş, girişimcilere şu bilgileri veriyor:



SEKTÖR NASIL BÜYÜYOR?

- Türkiye’de aksesuar pazarı 800 milyon TL’lik bir hacme ulaştı. Sektör yılda ortalama yüzde 10 ila yüzde 14 civarında büyüme gösteren dinamiklere sahip.



- 5 yıllık bir Ar-Ge çalışmasıyla sürekli beslenen ve büyütülen bir marka oluşturduk. Bu zaman diliminde markayı büyütmek adına gerek yurt içinde gerekse global pazarda 5 milyon doların üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik.



- Aksesuar, mücevher, hazır giyim, iç giyim, kozmetik ve güzellik kategorilerinin hepsine dahil olabilen çok fonksiyonelli niş bir ürün olduğunu söylesek yanılmayız.



- Markamız bugün ayda 1 milyon adetlik üretim hacmine sahip.



- Globalde yaptığımız iş birliği ile üretim, Ar-Ge ve tasarım ekibimizle toplamda 117 kişilik çekirdek bir kadromuz var.



NE KADAR YATIRMALI?

- Ortalama 10-15 m2 alan için kiosk proje çizimi, üretimi ve kurulumu dahil anahtar teslim çalışıyoruz.



- Teşhir ünitelerinin tasarlanması ve üretimi, kiralama ve teminat bedelleri ile ortalama 50-70 bin TL arası bir bütçemiz var.

Franchise giriş bedeli yok. Kiosk açılışı için öngördüğümüz stok bedeli 100 bin TL. Aylık ortalama 30 bin TL’lik sipariş ile ürün desteği sağlanabiliyor.



- Toplamda 150 bin liralık bir yatırım söz konusu.



- 2-3 personel arasında bir sistem kurguluyoruz.



- Kira ve personel giderleri olarak ortalama. 10-15 bin TL’lik giderden bahsedebiliriz.



- Yatırımın geri dönüş süresi ise maksimum 1 yıl.

GLOBAL PAZARLARI HAYAL EDEN GİRİŞİMCİLER

BU alana yatırım yapacak girişimcilerde aradıkları özellikleri sıralayan Saysha Kurucu Başkanı Özlem Taş, “Vizyon sahibi, yeniliklere açık, global pazarda algısı olan girişimcileri bünyemize dahil etmeyi çok önemsiyoruz. Çünkü Saysha, hayal gücünüz ile yaratıcılığınızı özgür kılmanıza imkan sağlayan bir ürün. Pazarlama konusunda da sizi bu denli özgür kılabilecek uluslararası platformda size iyi dönüşler sağlayacak güçte. Pazarların ekonomik ve sosyal bilinçte daraldığı dönemlerde yani kriz dönemlerinde insanlar maalesef ki yatırım yapmaya çekiniyorlar. Fakat bu gerçeğe karşı çok tüketen bir nesil olduğumuz da aşikar. Az bilinen farklı, sıra dışı, fiyat performansı açısından da yatırımcısına hızlı geri dönüş sağlayabilecek markalara yatırım yapmak için cesaretli olmalarını tavsiye edebilirim” diyor.