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    10 yaşındaki çocuğu sapığın elinden kurtardı

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 11:03 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 11:03

    İzmir’de bir kişi, evinin önünde oynamakta olan 10 yaşındaki erkek çocuğunu kaçırmak istedi. Ailenin köpeği Karabaş’ın, can havliyle havlayarak etraftakileri uyarması çocuğu son anda kurtardı.

    İzmir'in Konak İlçesi Hatay semtindeki evlerinin önünde oynayan 10 yaşındaki T. F. biri tarafından kaçırılmak istendi. Küçük çocuğun ellerini arkada birleştirerek ağzını kapatan kişiyi gören köpeği Karabaş ise var gücüyle havlamaya başladı.

    Yeni Asır'ın haberine göre, o sırada sokağın az ilerisinde komşularıyla sohbet eden anne Nilgün F. ve yanındakiler, Karabaş'ın havlamasından bir şeylerin ters gittiğini anlayarak hemen sesin geldiği yöne doğru hareket etti. Karabaş'ın sesinden ve üzerine gelen kalabalıktan korkan kişi, kaçmak istedi ancak başarılı olamadı. Köpekten kaçarken apartmana giriunce üzerinden kapıyı kapatan mahalleli polise haber verdi.

    İNKAR ETTİ

    Saldırganın Gaziemir Polis Karakolu'nda taşeron olarak çalışan temizlik görevlisi R. F. olduğu ortaya çıktı. Küçük T, psikolog eşliğinde olayı anlatırken, "Beni zorla kaçırmak istedi" dedi. Zanlının ise, "Köpekten korktuğum için çocuğa yaklaşmıştım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

    Çocuklara yönelik istismar konularında çok duyarlı olduğunu ve sosyal medya hesaplarında sürekli bu konu ile ilgili paylaşımlarda bulunduğunu söyleyen anne Nilgün F, "Tüm çocuklar adına korktuğum şey başıma geldi. Karabaş olmasa neler olabilirdi düşünmek bile istemiyorum" diye konuştu.

    Etiketler: karabaş , köpek , sapık , izmir
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