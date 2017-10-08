10 yaşındaki Alp, Türkiye'nin gururu oldu

Alp Aydınlar, geçtiğimiz ay, Suriyeli çocuklara yönelik geliştirdiği sosyal sorumluluk projesiyle uluslararası yarışmacıların arasından sıyrıldı ve 1993 yılından beri verilen çok prestijli bir ödül kazandı.

Uluslararası Oyun Derneği (IPA) tarafından Kanada'nın Calgary şehrinde düzenlenen konferansta; Kanada'dan 2, İtalya, Yeni Zelanda ve Hong Kong'tan birer yarışmacının yanında "Mükemmellik ve Etkinin Tanınması" ödülünü kazanan en küçük aday oldu. Alp Aydınlar, ödül almanın kendisine çok gurur vermekle beraber Suriyeli çocukları satrançla tanıştırmaktan ve onlarla arkadaş olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

SATRANÇ OYNAMAK, SAVAŞ MAĞDURU ÇOCUKLARDA FARK YARATTI

İstanbul Enka Okulu'nda 5. Sınıf öğrencisi olan Alp Aydınlar, projesi hakkında şu bilgileri verdi: "Sınıfımla birlikte, bir sosyal sorumluluk projesi için Suriyeli öğrencileri ziyaret etmek üzere Zehra Ülker ilkokulu Geçici Eğitim Merkezi'ni ziyaret ettik. Suriyeli öğrencilerin yoğun ders yaptıklarını ama bunun dışında farklı aktivitelerinin olmadığını fark ettim. Ben de bu duruma üzüldüm ve onların oyun oynayacağı bir proje geliştirmek istedim. Kendim de satranç oynuyorum ve lisanslı oyuncuyum. Onlar da satranç oynamalı diye düşündüm."







Bir proje geliştirmek için kolları sıvadığını söyleyen Alp Aydınlar, projesine "Umut için Bir Hamle" ismini verdiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Suriyeli arkadaşların satranç oynayabilmesi için önce malzeme gerekiyordu. Bağış topladım; bu bağışlarla özel satranç tahtaları, malzemeler aldım. Ayrıca ders vermesi için annem ve babamla beraber öğretmenleri organize ettik. Dersler, 2017 yılının Ocak ayında başladı ve hala devam ediyor."

Alp Aydınlar, projesi ile 123 Suriyeli çocuğun satranç oynadığını ve içlerinden 5'inin Türkiye Satranç Federasyonu'ndan lisans alarak turnuvalara katıldığını belirtti. Katılan her çocuğa satranç takımı verdiklerini belirten Alp Aydınlar; "Onlar evlerinde de oynuyorlar. Hatta kardeşlerine de öğretiyorlar. "

Uluslararası Oyun Derneği'nin yarışmasına katılırken amacının, Suriyeli savaş mağduru çocukların oyun oynamaya ne kadar çok ihtiyaç duyduklarını göstermek olduğunu söyleyen

Alp Aydınlar; "Onları lisans almaları, turnuvalara katılmaları ve hedeflerine ulaşmaları için cesaretlendirmek istiyorum." diye konuştu.