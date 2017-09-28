10 ülkeden 23 ADD Almanya’da toplanıyor

ATATÜRKÇÜ Düşünce Dünya Platformu’nun (ADDP) bu yıl içinde yaptığı dördüncü toplantısında, platform üyeleri Cumhuriyet’e ve Atatürk ilkelerine bağlılıklarını kez daha ilan edecek. Birinci kuruluş yıldönümünü 18 Eylül’de kutlayan ADDP’nin, bu tarihi ve önemli mekanda yapacağı toplantıya Türkiye, Almanya, İngiltere, ABD, Avusturya ve İsveç’in de aralarında bulunduğu 10 ülkeden ADDP üyesi 23 Atatürkçü Düşünce Derneği’nden temsilci, yönetici ve üyeler katılacak. Platform üyesi dernekler, Bad Kreuznach toplantısında birlik, beraberlik ve dayanışma kararlılıklarını bir kez daha yineleyecek.

Jale Swailes

Büyük buluşmaya İngiltere’den ADDP Başkan Yardımcısı Jale Swailes de katılacak.

HESSEN EV SAHİPLİĞİNİ YAPACAK

Toplantının ev sahipliği ADDP’nin kurucu üyelerinden Hessen Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından yapılacak. ADDP Bad Kreuznach toplantısında, Türkiye’de yaşanan gelişmeler, ADDP’nin 2018 çalışma ve faaliyet programı, lobicilik çalışmaları, gençlik örgütlenmesi, tanıtımı ve görünürlüğü gibi konular başta olmak çeşitli konular üzerinde durulacak.

ADDP Başkanı Dr. Hakan Akbulut, toplantıyı bu tarihi ve özel mekanda yapmanın onur ve gururunu tüm dünyadaki Atatürkçüler adına yaşadıklarını söyledi. Akbulut, ADDP’nin; Türkiye ve dünyadaki Atatürkçüleri buluşturan tek forum olması ve partiler üstü konumu nedeniyle, amaç ve hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yoluna devam ettiğini belirtti.