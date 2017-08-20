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10 tüketiciden 8’i internet alışverişlerinde yeni düzenlemeden haberdar

Hürriyet Haber
20 Ağustos 2017 - 12:32Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 12:33

Kredi ve banka kartlarının internet alışverişlerinde kullanılabilmesi için onay zorunluluğu getiren düzenlemeyle ilgili yapılan araştırmanın sonucuna göre, her 10 tüketiciden 8'i yeni düzenlemeden haberdar.

Online araştırma şirketi DORinsight, tüketici nezdinde 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatılan ve online alışverişte yeni bir dönem olarak adlandırılan kredi veya debit kartlara getirilen kısıtlamayı tüketiciye sordu. Araştırmaya Türkiye’de online alışveriş yapanları temsilen 400 kişi katıldı.

Araştırmaya katılan tüketicilere bankalardan kullandıkları kredi ve banka kartlarını online alışverişlerde kullanım için onay verip vermedikleri konusunda sorular soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 83’ü, yani 10 kişiden 8’i düzenlemeden haberdar olduğunu söyledi.

Araştırma çerçevesinde bankanın onay bildiriminden haberdar olan katılımcılara; “Kredi kartınız ile online alışveriş yapabilmek için bankanıza izin verdiniz mi?” sorusu sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 91’i online alışveriş için banka veya kredi kartına izin verdiğini açıkladı. Hitay Holding bünyesinde kurulan DORinsight, 1,2 milyonun üzerinde kayıtlı üyesiyle online pazar araştırması alanında faaliyet gösteriyor.

Etiketler: online alışveriş , Kredi kartı , araştırma şirketi
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