10 saniyede hayalinizdeki işi kapın

Çoğu zaman insanlar hakkındaki izlenimlerimizin ne kadar çabuk oluştuğunun farkına bile varmıyoruz. Bilinçaltımız kişiyi saniyeler içinde değerlendirir. Sonrasında zihnimiz, zaten düşündüğümüz şeyleri doğrulayan ipuçlarını belirlemeye devam eder.

İster bir iş görüşmesi, isterse özel bir randevu olsun, işlerin iyi gitmesini isterseniz, ilk 10 saniyenizi nasıl ele alacağınız konusunda dikkatli olmalısınız. İşte çok istediğiniz işe girebilmenize yardımcı olacak 10 ipucu:

Duruşunuzu düzeltin: Kapıdan girmeden önce bir saniye durun, derin bir nefes alıp omuzlarınızı rahatlatın ve duruşunuzu düzeltin. Açık beden dili ile odaya girerseniz kendinize güveniniz daha yüksek görünür.

Gülümseyin: Yüzlerin asık olduğu bir iş görüşmesinde sıcak bir gülümse inanılmaz bir etki yaratır. Karşınızdakinin gülümsemesini beklemeyin. Sadece ağzınızla değil gözlerinizle de gülümseyin.

Çantaları dışarıda bırakın: Çanta veya fazladan aksesuarlar ile uğraşmak uğraşmak sizi dağınık gösterir. Uzak bir yoldan geldiyseniz tüm fazladan eşyalarınızı uygun bir yere bırakın ve dikkatinizi eşyalarınıza değil, insanlara verin.

Herkesle göz teması kurun: Görüşmeyi birden fazla kişi ile yapıyorsanız tüm dikkatinizi bir kişiye vermeyin. Bu diğerlerinin dışarıda kalmış gibi hissetmesine neden olur. Giriş yaptıktan sonra, mülakattaki herkes ile doğrudan göz teması kurun.

Memnuniyetinizi gösterin: Görüşmeye çağrıldığınıza ne kadar minnettar olduğunuzu belirtmeniz, sizin için önemli olduklarını bilmelerini sağlar. Sadece içtenlikle coşkunuzu paylaşın.

10 saniye içinde konuşmalarını sağlayın: Karşınızdakinin de konuşmasını sağlayın, görüşmeye asla monologla başlamayın. Kısa soru cevaplar ile etkileşimde bulunun. Göz temasıyla yanıt verdiklerinde başınızı sallayın, bu anında bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

Hazırlıklı olun: Bazı diyalogları önceden planlayın, ancak her soruya robot gibi cevap da vermeyin. Örneğin; görüşme yaptığınız şirket yeni bir reklam kampanyası başlattıysa, bundan nasıl bahsedeceğinizi planlayın. Mülakat esnasında sorulabilecek veya sizin bahsedebileceğiniz konularla ilgili olabildiğince hazırlıklı olmak sizi rahatlatacaktır.

Beklenmedik bir soru sorun: Ortamın gerginleştiği bir durumda beklenmedik biraz da zıpır bir soru ile gerginliği hafifletmeye çalışabilirsiniz. Tabii bunu espri kabiliyetiniz ölçüsünde yapabilirsiniz bu yüzden dikkatli olun.

Aksesuarlarınızla oynamayı bırakın: Stresli anlarda elleriniz kravatınıza, çoraplarınıza veya saatinize istemsiz olarak gidebilir. Bu sizi ilkokul öğrencisi gibi gösterir. Ne kadar stresli olursanız olun bunu yapmamaya çalışın.

Özgün olun: Bazı diyalogları veya olası soruların cevaplarını görüşme öncesinde kafanızda planlamanız, sahte olmak anlamına gelmez. Hazırlanmanın amacı, kendinize güveninizi arttırmaktır. Aslında yapabileceğiniz en doğru şey mümkün olduğunca kendiniz olmaktır. Bir işe ne kadar ihtiyacınız olursa olsun kendinizden ödün vermeniz o işte mutsuz ve başarısız olmanıza neden olur.