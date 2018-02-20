Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>10 milyon $ sınırı kalktı

10 milyon $ sınırı kalktı

Eray GÖRGÜLÜ
20.02.2018 - 23:04 | Son Güncelleme:

YERLİLEŞTİRME Yüksek Kurulu’nun kurulmasıyla birlikte, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yerlileştirme çalışmalarına hız verdi.

Bakanlık, sanayi işbirliği projelerinde yerli katılımını artırmak amacıyla, 10 milyon dolar sınırını kaldırdı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle ilgili Hürriyet’e konuşan Bakan Faruk Özlü, ihalelerde, aday veya istekli sayı sınırı aranmaksızın, açık ihale veya belirli istekliler arasında ihale usulü uygulanmasına yönelik düzenleme yapıldığını idarelere, belirli gerekçeler ile tek adaydan teklif alma imkânı tanındığını belirterek “Teklif değerlendirme sürecinden azami faydanın elde edilebilmesine imkân veren düzenlemeler yapıldı” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri , dolar , sınır
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri