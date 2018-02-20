10 milyon $ sınırı kalktı

Bakanlık, sanayi işbirliği projelerinde yerli katılımını artırmak amacıyla, 10 milyon dolar sınırını kaldırdı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle ilgili Hürriyet’e konuşan Bakan Faruk Özlü, ihalelerde, aday veya istekli sayı sınırı aranmaksızın, açık ihale veya belirli istekliler arasında ihale usulü uygulanmasına yönelik düzenleme yapıldığını idarelere, belirli gerekçeler ile tek adaydan teklif alma imkânı tanındığını belirterek “Teklif değerlendirme sürecinden azami faydanın elde edilebilmesine imkân veren düzenlemeler yapıldı” dedi.