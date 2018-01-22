10 milyon kişi BES’lendi

BİREYSEL Emeklilik Sistemi (BES), gönüllü katılım ve otomatik katılım ile birlikte 10 milyon kişiye ulaştı. 2018’de otomatik katılım ile birlikte 4 milyon kişi daha sisteme giriş yapacak. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), otomatik katılımı tanıtmak amacıyla 16 Ocak’ta, İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO), reel sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıya; Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç, İTO Başkanı Öztürk Oran, EGM Başkanı Cemal Kişmir konuşmacı olarak katıldı. Ayrıca toplantıya Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkan Yardımcısı Uğur Erkan, Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, Fiba Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu ve TSB Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu da katıldı.

BEKLENTİMİZ FARKLIYDI

Hazine Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç, konuşmasında, otomatik BES’ten çıkış oranlarının beklentilerin üzerinde olduğunu söyledi. Genç, uygulama başlamadan önce yapılan pilot çalışmada çıkış oranlarının düşük olduğunu belirterek, “Bir başka çalışma daha vardı; orada da çıkış oranları yüzde 90 olarak gözüküyordu. Şu anda geldiğimiz aşamada çıkış oranı yüzde 55-60’lar seviyesinde. Beklentimizden fazla çıkış oldu” dedi. Genç, gönüllü BES’in 14 yılda 6.9 milyon kişiye geldiğini, otomatik katılım ile de sisteme 3.4 milyon kişinin girdiğini ifade ederek, “Toplamda 10.4 milyon insana ulaşılmış oldu. Çok önemli bir başarı” dedi.

4 MİLYON ÇALIŞAN

EGM Başkanı Cemal Kişmir, 2017’de, otomatik katılım sayesinde sisteme 8.7 milyon katılımcının dahil edildiğini, 3.5 milyon katılımcının sistemde kaldığını, yüzde 45’lik bir devam oranı olduğunu söyledi. Kişmir, 2018’de de otomatik BES’e iki etaplı giriş olacağını vurgulayarak, şunları söyledi: “Bunlardan bir tanesi bu ay içerisinde girecek olan 50-100 arasında çalışanlardan oluşan işyerleri ki, yaklaşık 1.7 milyon katılımcı sisteme dahil olacak. Temmuz ayı içerisinde 10-50 çalışanı olan şirketler girecek ki, burada da 2.4 milyon katılımcının sisteme gireceğini görüyoruz. Bu sene yaklaşık 4 milyon kişi daha sisteme giriş yapacak.”

YENİ DÜZENLEME YOLDA

Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç, otomatik BES’te yeni yapılacak revizyonla birlikte 2018’de çıkış oranlarının azalacağını belirterek, şunları söyledi: “Sistemin başarı ile uygulandığı ülkelerde iki tane temel caydırıcı unsur var. Birincisi, yüksek para cezaları, ikincisi ise çıkışları yasaklama. Bunların hiçbiri bizde yok. Biz bazı düzenlemeler yapacağız. Mesela, çıkanlar, bin liralık devlet katkısını hak etmek için 2 yıl bekleyerek yeniden sisteme girebiliyordu. Onu düzeltiyoruz. Ne zaman yeniden girerse girsinler bin liraya hak kazanacaklar. Kanunda da bazı değişiklikler yapacağız. Çıkışları azaltmayı düşünüyoruz.”

BES İSRAF DEĞİL, MASRAF

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, BES’in çalışan, işveren ve devletin ortaklaşa yürüttüğü bir proje olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bu bir ittifak. Aynı zamanda milli bir gelir. Biriken fonlar ülkenin ekonomisine gidecek, faizin düşüşüne sebep olacak. Ülkeye hizmet anlamında bu tasarruflar bizlerin elini güçlendirecek, dış ticaret açığımıza destek olacak. ‘Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz’; bu ayeti kerimenin bir emri. Dolayısıyla bu bir israf değil masraftır, bu masraftan işverenlerimiz de çalışanlarımız da kaçınmasın.”

CAYMAYI ANLATAMADIK

EGM Başkanı Cemal Kişmir, 2018 yılında, otomatik BES’ten çıkışlarda, geçen yıla oranla 5 puan bir iyileşme öngördüklerini, çıkışların yüzde 50’nin altına düşmeyeceğini belirterek, şunları söyledi: “En önemli çıkış nedenlerinden biri, anlaşılamayan cayma konusu. Kişiler, ‘iki aylık sürem var, caydım caydım, caymadım sistem beni kilitleyecek’ gibi yanlış algı içine girdi. Giriş ne kadar otomatikse çıkış da o kadar otomatik. İki aylık süre sadece, bin liralık devlet katkısını hak etmeyle ilgili. Bizim 2018 yılındaki en büyük hedefimiz, BES’i daha iyi anlatabilmek.”