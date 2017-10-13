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    10 metrelik kuyuya düşen çocuk böyle kurtarıldı

    Hürriyet Haber
    13.10.2017 - 09:00 | Son Güncelleme:

    Adıyaman’da, komşusunun bahçesinde oyun oynadığı esnada 10 metre derinlikteki su kuyusuna düşen 9 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kuyuya düşen çocuğun yara almadan kurtarılması yakınlarına rahat bir nefes aldırdı.

    Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden 9 yaşındaki Mustafa Durgut, komşuları N.Ç.’nin evinin bahçesinde oyun oynadığı esnada üzeri tahta ve sacla kapalı olan kuyunun üzerinden geçmek istedi. Çocuk bu sırada tahtaların kırılmasıyla 10 metre derinlikteki kuyuya düştü. Çocuk 1 metrelik suda yüzerek kuyunun kenarlarına tutunup çığlıklar atarak yardım istedi.

    10 metrelik kuyuya düşen çocuk böyle kurtarıldıBir süre sonra çocuğun yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar itfaiye, 112 Acil Sağlık ile AFAD ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce kuyu çevresinde güvenlik önlemi aldı.

    10 metrelik kuyuya düşen çocuk böyle kurtarıldı112 Acil Sağlık ekiplerinin de hazır beklediği olay yerinde itfaiye erleri halatlar yardımı ile kuyuya inerek çocuğa ulaştı. İtfaiye eri çocuğu kendisine bağlayarak yukarıya doğru tırmandı.

    10 metrelik kuyuya düşen çocuk böyle kurtarıldıÇocuk daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mustafa Durgut’un olayı yara almadan atlattığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    10 metrelik kuyuya düşen çocuk böyle kurtarıldı

    Etiketler: kuyua düştü , kuyuya düşen çocuk
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