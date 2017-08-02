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Seyahat

10 maddede Amsterdam'ı bu yaz keşfedin

Kanalları ve romantik köprüleri ile masal şehirlerini andıran Amsterdam, kış aylarında olduğu kadar yaz aylarında da büyüleyici bir güzelliğe sahip. Dar sokaklarında konsept mağazaları keşfedeceğiniz ve dünyaca ünlü müzelerde kültür turu yapabileceğiniz Amsterdam'ı bu yaz keşfe çıkabilirsiniz. İşte 10 maddede Amsterdam...

Hürriyet Haber
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1. Bisiklet kiralayın
Amsterdam bisiklet dostu bir şehir olduğu için sokaklarda adım başı bisiklete rastlayabilirsiniz. Siz de bu düzene ayak uydurarak Amsterdam'ın sokaklarını bisikletle keşfe çıkabilirsiniz. Kiralayacağınız bisikletleri herhangi bir noktada bırakmak da büyük kolaylık.

10 maddede Amsterdamı bu yaz keşfedin

2. Köprülerde dolaşın

Amsterdam'da yaklaşık olarak 1500'ün üzerinde köprü bulunuyor. Köprülerin hepsini keşefedemeseniz de bir gününüzü önemli köprülerde fotoğraf çekmeye ayırarak Amsterdam'ı daha yakından tanıyabilirsiniz.

10 maddede Amsterdamı bu yaz keşfedin

3. Tekne evlerde kalın

Amsterdam tekne evleri ile meşhur olan bir şehir. Renkli ve çekici tasarımları ile tekne evlerde bir gece geçirerek Amsterdam seyahatinizi farklı kılabilirsiniz. Tekne evler size su üzerinde bir gece geçirmenin keyfini yaşatabilir.

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4. Bira fabrikalarını keşfedin

Bira fabrikaları ile adını duyuran şehirde dünyaca ünlü biraların yapımını keşfedebilir ve müze haline getirilmiş olan üretim tesislerinde oldukça keyifli vakit geçirebilirsiniz.

10 maddede Amsterdamı bu yaz keşfedin

5. Müzeleri gezin

Pek çok müzeye ev sahipliği yapan Amsterdam'da en ünlü müzeler şehir merkezinde yer alıyor. Rembrandt Müzesi, Anne Frank'ın Evi ve ünlü ressam Van Gogh Müzesi görülmesi gereken müzeler arasında ilk sıralarda bulunuyor.

10 maddede Amsterdamı bu yaz keşfedin

6. Hollanda patatesini tadın

Şehrin en sevilen sokak atıştırmalıkları arasında bulunan Hollanda patatesi kıtır kıtır tadı ile kesinlikle denenmesi gereken bir lezzet. Patatesinizin yanına hardal, ketçap ve mayonez gibi soslar ekleyerek lezzet ziyafeti yaşayabilirsiniz.

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7. Jordaan bölgesini turlayın

Yeşilin bol olduğu Jordaan bölgesi konsept kafeleri ve renkli evleri ile Amsterdam'ın en güzel bölgelerinden biri. Jordaan bölgesinde yürüyüş yaparak bu huzurlu bölgeyi keşfe çıkabilirsiniz. Bölgede ayrıca belirli günlerde düzenlenen bit pazarlarına da göz atmayı unutmayın.

10 maddede Amsterdamı bu yaz keşfedin

8. Hooftstraat'da ünlü markalardan alışveriş yapın

Amsterdam'ın alışveriş caddelerinden olan Hooftstraat'da dünyaca ünlü markaların göz alıcı butiklerinizi ziyaret edebilir ve sezonun moda kreasyonlarını yakından inceleyebilirsiniz.

10 maddede Amsterdamı bu yaz keşfedin

9. Kanal turu yapın

Kuzey'in Venedik'i olarak anılan şehirdeki sayısız kanalı keşfe çıkmak için kanal turu yapabilir ve seyahatinizi su üstünde çekeceğiniz eğlenceli fotoğraflarla daha keyifli hale getirebilirsiniz.

10 maddede Amsterdamı bu yaz keşfedin

10. Amsterdam mutfağından lezzetler tadın

Amsterdam'a özgü lezzetler olan Hollanda peyniri, ringa balığı, tompouce tatlısı ve krepleri tadabilir ve Amsterdam gezinizi lezzet şölenine çevirebilirsiniz.

Kaynak: Hürriyet Haber

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