10 konserle ‘Şehrin Caz Hali’

ABDULLAH İBRAHİM & EKAYA AND HUGH MASEKELA

8 Kasım Çarşamba, Uniq Hall

Akbank Caz’da bu senenin kaçırılmayacak konserlerinin başında geliyor. Modern cazın baş piyanistlerinden Abdullah İbrahim, Güney Afrika’nın ilk siyahi bebop caz grubu The Jazz Epistles ruhunu yeniden dirilten Ekaya ve ekipten arkadaşı Güney Afrika’nın başka bir caz ikonu olan trompetçi Hugh Masekela ile 56 yıl sonra bir araya geliyor.

CHUCHO VALDÉS AND GONZALO RUBALCABA (100%) TRANCE (75%)

12 Kasım Pazar, CRR

Uzun yıllar unutulmayacak bir piyano buluşması. Büyük Küba piyano müziği kültürünün iki kuşağına damga vurmuş; dostlukları, karşılıklı sevgi ve saygıları onlarca yıl öncesine dayanan iki öncü isim Chucho Valdés ile Gonzalo Rubalcaba bir arada. Caz dünyasının iki dev ismi popüler parçalardan klasik Küba repertuvarına ve Thelonious Monk’a uzanan duo piyano projeleri Trance ile sahnede olacak.

CHRISTIAN SCOTT

7 Kasım Salı, Zorlu PSM Drama Sahnesi

Genç cazın kalıpları kıran Lousiana doğumlu trompetçisi Christian Scott, trompette kullandığı ‘fısıltı tekniği’ ve sahnede grup doğaçlamasını tırmandıran ‘forecasting cell’ adını verdiği ego tahrik yönetimiyle fark yaratıyor. Geliştirdiği özel tasarım trompet ve flugelhorn’lar ile bakır üflemeliler dünyasına da yeni bir soluk kazandıran sanatçının iki Edison Ödülü ve bir Grammy adaylığı bulunuyor.

AMINA FIGAROVA SEXTET

12 Kasım Pazar, CRR

Festival programını oluşturan Pozitif’in kurucularından Ahmet Uluğ’un “Türk dinleyicilerin hoşuna gidecek modern bir caz yapıyor” diye tanıttığı Azerbaycanlı piyanist Amina Figarova’nın Belçikalı flütçü eşi Brat Platteau ile kurduğu Amina Figarova Sextet, ilk kez Türk dinleyicisiyle buluşacak. Klasik müziği hareketli ritimler ve parlak armonilerle birleştirdikleri albümleri ‘Blue Whispers’dan ezgiler seslendirecekler.

MEHMET ULUĞ GECESİ: EMİN FINDIKOĞLU + 12

8 Kasım Çarşamba, Babylon

Türk cazının büyük ismi Emin Fındıkoğlu, aralarında Şenova Ülker ve İmer Demirer gibi ustaların yanı sıra Türk cazının genç yeteneklerinin de bulunduğu 15 cazcıyı kucaklayan dev projesi Emin Fındıkoğlu +12 ile sahnede. Pozitif’in kurucularından Mehmet Uluğ anısına düzenlenecek gecede Arif Mardin’in kopyasını Fındıkoğlu’na hediye ettiği ‘A Night in Tunisia’ düzenlemesinin de yer aldığı bir repertuvar seslendirilecek.

BONOBO

11 Kasım Cumartesi, Volkswagen Arena

Albümleriyle kimi zaman caz ve Afro ritimlerini, kimi zaman Endonezya-Gamelan zilleri ve Avrupa disko ritimlerini füzyonlayarak elektronik müziğe yeni bir hassasiyet getiren Bonobo, insan ve mekân kavramlarını içimizdeki tüm duygu dinamikleriyle incelediği son albümü ‘Migration’ ile festivalde. Akbank’ın gönüllülük projesi ‘Şehrin İyi Hali’ için çalışan 1000 genç de Bonobo konserinde olacak.

MARK GUILLIANA JAZZ QUARTET

15 Kasım Çarşamba, Babylon

Cazın tekno damarına hayat pompalayan Amerikalı davulcu Mark Guilliana’nın şovuna hazır mısınız? David Bowie’nin ölümünden iki gün önce yayımlanan son albümü ‘Blackstar’, Mehldau’nun synth-funk ve progressive rock’ı harmanladığı albümü ‘Mehliana: Taming the Dragon’ ile hayran kitlesini genişleten Guiliana, tüm parçaları kendisine ait ‘Family First’ albümüyle festivalde.

VANESSA RUBIN & TRIO

3 Kasım Cuma, The Seed

Tecrübeyle yıllanmış olgun sesini estetik sunum ve hikâye anlatıcılığının ötesinde gerçek bir enstrüman gibi kullanan Ohio’lu caz şarkıcısı Vanessa Rubin, bugün, saf cazın dünyadaki büyükelçilerinden biri. Yakın zamanda Herbie Hancock, Woody Herman Orkestrası ile dünya turnelerine çıkan Rubin’in konseri, kuşkusuz festivalin unutulmazları arasına girecek.

ALFREDO RODRÍGUEZ TRIO

14 Kasım Salı, Babylon

Efsanevi müzisyen Quincy Jones’un 2006 yılında Montreux Jazz Festivali’nde keşfettiği Kübalı caz piyanisti Alfredo Rodríguez, geçen yıl yayımlanan üçüncü albümü ‘Tocoror’nun dünya turnesi kapsamında festivalde. Rodríguez, festivalcilere Bach’tan flamenkoya, Afrika müziğinden tango ve hatta rock’a uzanan bir müzik deneyimi yaşatacak.

KENAN DOĞULU ‘İHTİMALLER’

11 Kasım Cumartesi, Babylon

Kenan Doğulu’nun Caz Festivali’nde ne işi var demeyin, şimdiden Babylon’da yerinizi ayırtmayı unutmayın! Türk popunun ünlü ismi, hit şarkılarının caz düzenlemelerine yer verdiği, prodüktörlüğünü basçı Ozan Musluoğlu’yla birlikte üstlendiği tamamen canlı kaydedilen ‘İhtimaller’ albümüyle festivalde.

BUNLARI DA İHMAL ETMEYİN!

· Wolfgang Muthspiel Trio,

6 Kasım Pazartesi, Zorlu PSM

· Authentic Anatolian Project, 8 Kasım Çarşamba, Akbank Sanat

· İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions feat Dave Harrington,

3 Kasım Cuma, Babylon

· Red Baraat, 4 Kasım Cumartesi, Babylon

· Ala.Ni, 16 Kasım Perşembe, Babylon

· TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası & Sibel Köse, 14 Kasım Salı, CKM

· Emir Ersoy Quartera feat. Türkü Turan, 15 Kasım Çarşamba, CKM

· Baki Duyarlar Kemenjazz Group, 16 Kasım Perşembe, CKM

· Evrencan Gündüz Quintet, 16 Kasım Perşembe, Moda Sahnesi

· Sattas, 17 Kasım Cuma, Moda Sahnesi