10 konserle her telden caz!

Ara Malikian - ‘The Incredible Tour of Violin’/ Ana Tiyatro/ 2 Mayıs

Etnik köklerini Avrupa, Ortadoğu, Arjantin ve İspanya müzikleriyle harmanlayarak 25 albüme imza atan ‘çılgın’ keman virtüozu Ara Malikian, festivalin en heyecan verici isimlerinden. 2015 Latin Grammy ödüllü Malikian, Tokyo Senfoni’den London Chamber Orchestra’ya dünyaca ünlü pek orkestrayla aynı sahneyi paylaştı.

Dino Merlin/ Ana Tiyatro/ 3 Mayıs

‘Jedna si jedina’ isimli şarkısı, 1992-1998 yılları arasında Borna Hersek’in ulusal marşı olarak kullanılan Boşnak efsane Dino Merlin’in konseri kaçmaz. Merlin pop-rock, pop-folk, disco, world-pop tarzıyla tanınıyor.

Bill Frisell/ Thomas Morgan ‘Small Town Duo’/ Drama/ 3 Mayıs

Amerikalı gitarist ve besteci Bill Frisell, modern cazın ikonik isimlerinden. Grammy ödüllü Frisell, geçen yıl kontrbas virtüozu Thomas Morgan ile yayımladığı ‘Small Town’ albümünün turnesi kapsamında Zorlu Caz’da.

Karsu Plays Atlantic Records - Ahmet Ertegün anısına/ Ana Tiyatro/ 4 Mayıs

Türkiye’de özellikle türkülerin caz yorumlarıyla dikkat çeken Karsu, grubundaki dinamik trompet, ritmik davul ve atmosferi ısıtacak kontrbas ile cazseverleri Atlantic Records’un kurucusu Ahmet Ertegün’ün hikâyesine götürecek. Atlantic Records’un ilk yıllarında hayata geçirdiği en etkili eserleri yeniden yorumlayacak.

Cesaria Evora Tribute/ Ana Tiyatro/ 7 Mayıs

Cape Verde’ye özgü ‘morna’ tarzı müziğin en önemli temsilcilerinden ‘Çıplak ayaklı diva’ Cesaria Evora’ya saygı duruşu niteliğindeki tribute grubunda Evora’nın kendi ekibinden müzisyenler de yer alıyor.

Jason Moran & The Bandwagon/ Drama Sahnesi/ 7 Mayıs

Doğaçlama yeteneği, orijinal besteleri, caza deneysel yaklaşımı ve sürekli geliştirdiği tekniğiyle günümüzün en iyi caz piyanistlerinden Jason Moran, bas gitarist Tarus Mateen ve davulcu Nasheet Waits’i buluşturduğu grubu ‘The Bandwagon’ ile festivalde.

The Australian Pink Floyd Show/ Ana Tiyatro/ 8-9 Mayıs

Pink Floyd şarkılarına kattıkları benzersiz yorum ve nefes kesen görsellerle müzikseverleri büyüleyen The Australian Pink Floyd Show, iki gece üst üste sahnede olacak. David Gilmour’un 50. yaş gününde, Glastonbury, Wembley Arena ve O2 gibi dev performans merkezlerinde sahne alan grup, ilk defa Türkiye’ye gelecek.

Orchestra Baobab/ Drama Sahnesi/ 8 Mayıs

Senegal’in en ünlü ve köklü gruplarından. Grammy adaylığı da bulunan, canlı performanslarıyla tüm izleyicileri ayağa kaldırmayı başaran grup, etnik müzikseverlerin listelerinde daima üst sıralarda yer alıyor.

Stacey Kent/ Drama Sahnesi/ 9 Mayıs

Fransız şanson geleneği ve klasik Amerikan caz repertuvarını modern yorumuyla buluşturan Stacey Kent, romantik sesiyle bir kez daha huzurlarımızda.

Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox/ Ana Tiyatro/ 13 Mayıs

Popüler şarkıların caz uyarlamalarıyla büyük beğeni toplayan Amerikalı müzisyen Scott Bradlee’nin projesi. Grubun repertuvarları Radiohead’den Lady Gaga’ya, The Strokes’tan Katy Perry’ye uzanıyor.

BUNLARI DA UNUTMAYIN

Luke Howard, Hior Chronik/ Drama Sahnesi/ 2 Mayıs

Rosemary & Garlic/ Studio/ 2 Mayıs

Too Many Zooz/ Studio/ 3 Mayıs

Miroslav Vitous Group ‘Music of Weather Report’ feat. Aydın Esen/ Drama Sahnesi/ 4 Mayıs

Grails/ Studio/ 4 Mayıs

Kerem Görsev Quartet/ Drama Sahnesi/ 5 Mayıs

Gökhan Türkmen Prova’da/ Studio/ 9 Mayıs

Dagamba/ Drama Sahnesi/ 10 Mayıs

Polo & Pan/ Studio/ 10 Mayıs

Dardust/ Drama Sahnesi/ 10 Mayıs

Patrick Wolf/ Studio/ 11 Mayıs

Hugh Coltman - Who’s Happy?/ Drama

Sahnesi/ 12 Mayıs