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    10 konserle her telden caz!

    Hürriyet Haber
    15.02.2018 - 12:58 | Son Güncelleme:

    Caz çatısı altında blues, elektronik, world, funk, indie, klasik, pop ve rock müziğin heyecan verici isimlerini bir araya getiren Zorlu PSM Caz Festivali’nin ikincisi 2-13 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Biletleri dün satışa çıkan festivalden kaçırılmayacak 10 konser seçtik.

    Ara Malikian

    Ara Malikian - ‘The Incredible Tour of Violin’/ Ana Tiyatro/ 2 Mayıs
    Etnik köklerini Avrupa, Ortadoğu, Arjantin ve İspanya müzikleriyle harmanlayarak 25 albüme imza atan ‘çılgın’ keman virtüozu Ara Malikian, festivalin en heyecan verici isimlerinden. 2015 Latin Grammy ödüllü Malikian, Tokyo Senfoni’den London Chamber Orchestra’ya dünyaca ünlü pek orkestrayla aynı sahneyi paylaştı.

    Dino Merlin/ Ana Tiyatro/ 3 Mayıs
    ‘Jedna si jedina’ isimli şarkısı, 1992-1998 yılları arasında Borna Hersek’in ulusal marşı olarak kullanılan Boşnak efsane Dino Merlin’in konseri kaçmaz. Merlin pop-rock, pop-folk, disco, world-pop tarzıyla tanınıyor.

    Bill Frisell/ Thomas Morgan ‘Small Town Duo’/ Drama/ 3 Mayıs
    Amerikalı gitarist ve besteci Bill Frisell, modern cazın ikonik isimlerinden. Grammy ödüllü Frisell, geçen yıl kontrbas virtüozu Thomas Morgan ile yayımladığı ‘Small Town’ albümünün turnesi kapsamında Zorlu Caz’da.

    Karsu Plays Atlantic Records - Ahmet Ertegün anısına/ Ana Tiyatro/ 4 Mayıs
    Türkiye’de özellikle türkülerin caz yorumlarıyla dikkat çeken Karsu, grubundaki dinamik trompet, ritmik davul ve atmosferi ısıtacak kontrbas ile cazseverleri Atlantic Records’un kurucusu Ahmet Ertegün’ün hikâyesine götürecek. Atlantic Records’un ilk yıllarında hayata geçirdiği en etkili eserleri yeniden yorumlayacak.

    Cesaria Evora Tribute/ Ana Tiyatro/ 7 Mayıs
    Cape Verde’ye özgü ‘morna’ tarzı müziğin en önemli temsilcilerinden ‘Çıplak ayaklı diva’ Cesaria Evora’ya saygı duruşu niteliğindeki tribute grubunda Evora’nın kendi ekibinden müzisyenler de yer alıyor.

    Jason Moran & The Bandwagon/ Drama Sahnesi/ 7 Mayıs
    Doğaçlama yeteneği, orijinal besteleri, caza deneysel yaklaşımı ve sürekli geliştirdiği tekniğiyle günümüzün en iyi caz piyanistlerinden Jason Moran, bas gitarist Tarus Mateen ve davulcu Nasheet Waits’i buluşturduğu grubu ‘The Bandwagon’ ile festivalde.

    The Australian Pink Floyd Show/ Ana Tiyatro/ 8-9 Mayıs
    Pink Floyd şarkılarına kattıkları benzersiz yorum ve nefes kesen görsellerle müzikseverleri büyüleyen The Australian Pink Floyd Show, iki gece üst üste sahnede olacak. David Gilmour’un 50. yaş gününde, Glastonbury, Wembley Arena ve O2 gibi dev performans merkezlerinde sahne alan grup, ilk defa Türkiye’ye gelecek.

    Orchestra Baobab/ Drama Sahnesi/ 8 Mayıs
    Senegal’in en ünlü ve köklü gruplarından. Grammy adaylığı da bulunan, canlı performanslarıyla tüm izleyicileri ayağa kaldırmayı başaran grup, etnik müzikseverlerin listelerinde daima üst sıralarda yer alıyor.

    Stacey Kent/ Drama Sahnesi/ 9 Mayıs
    Fransız şanson geleneği ve klasik Amerikan caz repertuvarını modern yorumuyla buluşturan Stacey Kent, romantik sesiyle bir kez daha huzurlarımızda.

    Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox/ Ana Tiyatro/ 13 Mayıs
    Popüler şarkıların caz uyarlamalarıyla büyük beğeni toplayan Amerikalı müzisyen Scott Bradlee’nin projesi. Grubun repertuvarları Radiohead’den Lady Gaga’ya, The Strokes’tan Katy Perry’ye uzanıyor.

    BUNLARI DA UNUTMAYIN
    Luke Howard, Hior Chronik/ Drama Sahnesi/ 2 Mayıs
    Rosemary & Garlic/ Studio/ 2 Mayıs
    Too Many Zooz/ Studio/ 3 Mayıs
    Miroslav Vitous Group ‘Music of Weather Report’ feat. Aydın Esen/ Drama Sahnesi/ 4 Mayıs
    Grails/ Studio/ 4 Mayıs
    Kerem Görsev Quartet/ Drama Sahnesi/ 5 Mayıs
    Gökhan Türkmen Prova’da/ Studio/ 9 Mayıs
    Dagamba/ Drama Sahnesi/ 10 Mayıs
    Polo & Pan/ Studio/ 10 Mayıs
    Dardust/ Drama Sahnesi/ 10 Mayıs
    Patrick Wolf/ Studio/ 11 Mayıs
    Hugh Coltman - Who’s Happy?/ Drama
    Sahnesi/ 12 Mayıs

     

    Etiketler: Zorlu PSM Caz Festivali , 2018 Zorlu PSM Caz Festivali , Ara Malikian
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