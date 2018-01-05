10 kilometre boyunca tankerden yola asit sızdı!

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Emet'teki bor işleme tesisine asit taşıyan bir tanker yaklaşık 10 kilometre boyunca asit sızdırdı.

Tankerden sızan asit 33 ABY 08 plakalı aracın kayarak yoldan çıkıp takla atmasına neden oldu. Kazada henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karayolları ekipleri, Etibor, Emet ve Hisarcık Belediyesi itfaiye ekiplerince 10 kilometrelik alanda asit temizleme çalışması yapılıyor.

Yolda trafik, bir süre jandarma ekipleri kontrolünde sağlandı.