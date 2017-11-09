10 Kasım'da bankalar ve PTT açık mı sorusu vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Birçok kişi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anılacağı 10 Kasım'da bankalar ya da PTT açık mı sorusuna cevap arıyor. İşte, 10 Kasım'da bankalar ve PTT açık mı sorusunun cevabı

BANKALAR VE PTT 10 KASIM'DA ÇALIŞIYOR MU?

10 Kasım'ın resmi tatil olmaması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı açık olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri normal seyrinde devam edecek. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemeler 10 Kasım Cuma günü gerçekleştirilebilecek ve aynı durum PTT için de geçerli olacak.