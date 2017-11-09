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10 Kasım'da bankalar ve PTT açık mı?

Hürriyet Haber
09.11.2017 - 11:20 | Son Güncelleme:

10 Kasım'da bankalar ve PTT çalışıyor mu sorusuna cevap arayan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları sorgulamaya devam ediyor. 10 Kasım Cuma günü bankalar ve PTT çalışıyor mu sorusuna alacakları cevaba göre işlemlerini gerçekleştirmek için yola koyulacak. Peki, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anılacağı 10 Kasım'da bankalar ve PTT açık mı olacak? İşte, merak edilen konunun detayları

10 Kasım'da bankalar ve PTT açık mı sorusu vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Birçok kişi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anılacağı 10 Kasım'da bankalar ya da PTT açık mı sorusuna cevap arıyor. İşte, 10 Kasım'da bankalar ve PTT açık mı sorusunun cevabı

BANKALAR VE PTT 10 KASIM'DA ÇALIŞIYOR MU?

10 Kasım'ın resmi tatil olmaması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı açık olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri normal seyrinde devam edecek. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemeler 10 Kasım Cuma günü gerçekleştirilebilecek ve aynı durum PTT için de geçerli olacak.

Etiketler: bankalar açık mı , postane açık mı
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