Ünlüler için Atatürk: Olmazsa olmaz

Türkan Şoray: Atatürk'le doğduk, Atatürk'le büyüdük, Atatürk'le yaşıyoruz, Atatürk'le yaşayacağız.

Emre Aydın: Benim için Atatürk özgür, çağdaş, demokrat Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Perihan Savaş: Benim için Atatürk her şey. En başta özgürlüğüm. Cumhuriyetim, laikliğim, kadınlığım. Bu kadar iyi tanıdığım biri ile keşke bir arada olabilseydim ama yaptıkları ve bıraktıklarıyla zaten hep O'nunlayım.

Cem Belevi: Benim için Atatürk, Türkiye'nin doğudan batıya bakarak, medeniyeti bağımsızlığı birliği ve beraberliği gördüğü ' mavi gözlü' aydınlık yüzüdür.Ahu Sungur: Benim için Atatürk; vatan, cumhuriyet, özgürlük, ilke, çağdaşlık, sanat, cesaret, azim demek. Ömrümün sonuna kadar; minnetle, şükranla, gururla anacağım Atamı..

Erhan Yazıcıoğlu: Atatürk deyince aklıma devrimler gelir. Kararlı duruşu, karizması, dünya lideri oluşu gelir. Cumhuriyete ve kadın haklarına sahip çıkışı, gençliğe verdiği önem çıkmaz aklımdan. Çaresizliklerimize ilaçtır Atatürk. İyi ki ülkemize bir güneş gibi doğmuş ve hala ışığı parlıyor üzerimizde.

Filiz Akın: Milletimizi şahlandırarak yurdumuzu askeri dehasıyla işgalcilerden kurtaran, O, halktan; tekrar bir birlik ve beraberlik yaratandır. Cumhuriyetimizi kuran, demokrasi ve çağdaşlık yolumuzu açan, batıdan önce kadına seçme ve seçilme hakkını tanıyan ulu önder, Atatürk'ümüzü, Ata'mızı bir kere daha saygı, sevgi ve şükranla anacağız.

Emre Kızılırmak: Benim için Atatürk... sadece belirli günlerde veya 10 Kasım'da onun için bir dakikalık saygı duruşunda bulunup sosyal medyada fotoğraflarını paylaşmakla yetineceğim birisi değil. Onu her fırsatta anlamaya, anlatmaya ve içinde her aldığım nefesi hak etmeye çalışarak yaşayacağım eseri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mimarı ve kurucusudur.

Barış Kılıç: Benim için Atatürk... fedakarlıktır.

Ferhat Göçer: Türkiye Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin ortak ve en güzel değeri olan Atatürk benim için; sanattır, şıklıktır, aşktır, uygarlıktır, zekâdır ve medeniyettir.

Hülya Koçyiğit: Benim için Atatürk demek ülke demek, vatan demek, cumhuriyet demek, laiklik demek, her şey demek. Atatürk olmazsa olmaz demek.

Selda Alkor: Hayatımda kendimi borçlu hissettiğim tek isim. Bayrağımı, vatanımı, cumhuriyetimi, demokrasimi, kadın olmamın gururunu, onurunu yani hayatımı O'na borçluyum.

Mehmet Ali Erbil: Mustafa Kemal Atatürk; fikri, vicdanı ve irfanı hür nesiller yetiştirerek, halkına uygarlık seviyesinin en üst noktasını hedef koymuş ileri görüşlü, ahlaklı, barışçı ve devrimci bir liderdir.

Ceyda Düvenci: Zekası, bilgisi ve ileri görüşlülüğü ile ülkesini aydınlık, medeni ve refah hale getirmiş, eğitime sonsuz önem veren bir liderdi.

Burcu Güneş: Benim için Atatürk; ilkeleri ve değerleri ile onu anlayıp, içimizde hissedip, yaşamdaki duruşumuzla, eylemlerimizle, yaptıklarını örnek almamız gereken bir önder; cesareti, kararlılığı ve öngörüleri ile dünyanın da kabul ettiği eşi olmayan bir devrimci ve liderdir.

Funda Arar: Benim için Atatürk, işgal altındaki vatan topraklarını karanlıktan çıkartıp, çağdaş bir Cumhuriyet haline getiren, dünyanın en olağanüstü devlet adamı ve lideridir. Evrensel bakış açını hiçbir zaman unutmayacağız. Sen milletinin kalbinde daima yaşayacaksın. Ruhun şâd olsun.

Kubat: Benim için Atatürk, Cumhuriyet demek; özgürlük, eşitlik, demokrasi demek. Yurtta sulh cihanda sulh demek. Aydınlığa giden yol, zafer demek. Farkındalık demek, 23 Nisan dünya çocukları bayramı demek. En çok da Türkiye demek.

Bedük: Benim için Atatürk... Olmasa olmazdık. Ece Seçkin: Benim için Atatürk.. Dünyadaki en büyük lider. Hangi yüzyılda olursanız olun peşinden gidebileceğiniz, ileri görüş kabiliyeti ve zekasıyla geleceğinize ışık tutacak bir öncü ve cesaretiyle tüm dünyaya örnek olacak bir kahramandır.

Selin Demiratar: Benim için Atatürk... dünyanın gelmiş geçmiş en yakışıklı lideridir.

Fatma Girik: Atatürk benim anam, babam, arkadaşım, sevgilim, canım, ciğerim. O benim gözüm. Demokrasim, bayrağım, yurdum, ülkem, her şeyim… Olmazsa olmazım…

Betül Demir: Benim için Atatürk... cesaretle yeniden başlayabilmek demek. Bağımsızlık, aydınlık ve bugün düşündüklerimi özgürce söyleyebilmek demek.

Ebru Akel: Benim için Atatürk milletine yol gösterici, bağımsızlık, özgürlük ve çağdaşlık kavramlarının öncüsü olmuş en büyük liderlerden biridir.

Şebnem Özinal: Benim için Atatürk; sönmez bir ışıktır, bilginin, azmin, gücün, adaletin, demokrasinin, çağdaşlığın ölümsüz simgesidir.

Çelik: Ben Atatürk’e bakınca adalet, barış, özgürlük, bağımsızlık, kadın hakları, gençliğe güven; din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı olmayan ve insana hizmet etmeyi ibadet sayan bir düşünceyi anlıyorum…