En iyi 10 Atatürk kitabı

Çankaya - Falih Rıfkı Atay

Söz konusu Atatürk ise, adı anılması gereken ilk kitap basım tarihi 1961 olan ‘Çankaya’dır. Falih Rıfkı Atay, bizzat Atatürk’ün masasındadır ve şahit olduğu olayları kaleme almıştır. Atay’ın subay, lider, kurucu, deha sahibi, devrim adamı ve elbette insan Mustafa Kemal Atatürk’ü birinci elden tanıklıklarla anlattığı kitabı pek çok belgesel ve roman için de başvurulan birinci kaynak oldu.

Atatürk - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

“Bizim ilk gençlik yıllarımız bir milli kahramana hasretle geçti” diye başlar Türk edebiyatının büyük ismi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ‘Atatürk’ isimli eseri. Yakup Kadri, kitaba ‘biyografik tahlil denemesi’ der. “Atatürk’ün ölümünü takip eden yas ve elem haftalarında ve hemen bir hamlede yazıldığı için kitapta objektif bir vakıf aranmamalıdır” diye özellikle belirtir Karaosmanoğlu

Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu - Lord Kinross

İngiliz hükümeti tarafından 1952’de Atatürk hakkında bir biyografi yazmakla görevlendirilen Patrick Kinross, tam 5 yıl boyunca bu kitap için çalışmalarını sürdürdü ve kitap 1960’ta yayımlandı. Eser, Atatürk’ün karakterine dair net bir fikir elde etmemizi sağladığı kadar, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarını ve yeni kurulan Türkiye’nin ilk yıllarını da anlatıyor.





Tek Adam - Şevket Süreyya Aydemir

Toplam üç ciltten oluşan ve 1963 yılında basılan eserinde Aydemir, Mustafa Kemal’in eksiksiz biyografisini kaleme alırken, yıkılan bir imparatorluğun ve kurulan yeni cumhuriyetin serüvenini de anlatır. Eser, ailesinden dostlarına, karşıtlarından düşmanlarına ve tüm bunlarla olan ilişkilerine, kişisel çatışmalarından devrimlerine en hacimli Atatürk kitabı.

Atatürk / Modern Türkiye’nin Kurucusu - Andrew Mango

Mango, 2000 yılında yayınlanan kitabında, Atatürk’ün hayatını tüm yönleriyle irdelerken, imparatorluğun yıkılışını ve daha da önemlisi yeni kurulan modern bir ülkenin hikâyesini de anlatır. Birçok Osmanlı, Türkiye tarihi araştırmasına da imza atmış Mango’nun eseri, Atatürk ve dönemine dair en önemli kitaplar arasında. Belki de herkesin kütüphanesinde bulunması gereken birkaç kitaptan biri…

Sarı Zeybek - Can Dündar

Can Dündar, Sarı Zeybek’i 1990’lı yıllarda çekti. Sonra da kitabını yaptı. Sarı Zeybek’te biz, Atatürk’ün sinirlenen, üzülen, özleyen, mutlu olan, kabahat işleyen, içki ve sigara içen yüzünü gördük. Tarihsel perspektif bağlantısını koparmadan, cephedeki değil balodaki halini tanıdık. Kitap, Atatürk’ün gündelik hayatında da ne kadar etkileyici olduğunu gözler önüne seriyordu.

Hangi Atatürk - Attila İlhan

Attila İlhan kitabında Atatürk’ün üniformalı aldığı kararların, kurduğu cümlelerin ve yaptığı hamlelerin siyasi yönünü değerlendiriyor. Osmanlı İmparatorluğu’yla Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘yönetim biçimi’ni irdelerken Atatürk’ün yaptıklarını, söylediklerini Galiyevci bakış açısıyla okuyor, ondaki ‘sosyalist lider’ yönünü ortaya çıkarıyor. ‘Hangi Atatürk’, yazılmış en iyi portrelerden biridir.

Devrim Tarihi ve Toplum Bilinci Açısından Atatürk - Emre Kongar

Sosyolog Emre Kongar, Atatürk’e Türk devrimi ve bu büyük hamle sırasında gerçekleştirdikleri üzerinden yaklaşıyor. Resmi belgeleri, gizli meclis tutanaklarını, Atatürk hakkında yazılmış anıları ve yapılmış incelemeleri, bilhassa yabancı isimlerin kaleme aldığı Atatürk kitaplarını, Atatürk’ü ve dönemini anlatan romanları ve elbette ki Nutuk’u toplumbilim kuramı açısından ele alıyor.

Ama Hangi Atatürk - Taha Akyol

Kitap, aslında bir Atatürk biyografisi değil. Daha çok Atatürk’e yöneltilen bakış açılarını değerlendirip hem eleştiren, hem de doğru olanı gösteren bir metodu var. Akyol’un özellikle ‘Hangi Atatürk’ için yazdığı eleştiri yazısı kitabın temelini oluşturuyor. Yazar, Müslüman, Batılı, siyasetçi, kumandan Atatürk’ü irdeliyor ve İstiklal Savaşı sonrası verdiği demeçlerin analizini yapıyor.

Atatürk - Klaus Kreiser

Alman tarihçi Klaus Kreiser’in Atatürk biyografisi, en güncel metinlerden biri. Özellikle, Atatürk’ün eğitimi ve kendini yetiştirmesi meselesine odaklanan Kreiser, henüz cephede bir subayken belirlediği hedefi ve yaptıklarını; Atatürk’ün okuduğu tarihi, edebi, siyasi ve felsefi eserler üzerinden açıklıyor, bir subaydan, Türk modernitesinin kuruculuğuna uzanan kişisel serüvenini anlatıyor.