10 Kasım mesajları ve sözleri için en anlamlı seçenekler

10 Kasım sözleri ve mesajları aracılığıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü yad edilecek. Sosyal medya ve SMS'ler aracılığıyla aracılığıyla gönderilecek olan 10 Kasım mesajları en anlamlılar arasından tercih edilecek. İşte, bu bağlamda tercih edebileceğiniz en anlamlı 10 Kasım mesajları ve sözleri derlemesi

10 KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ

79. yılında Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha hürmet, minnet ve rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemali ebediyete irtihalinin 79. Yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum.

Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşaması için birçok yeniliklere imza atıp bir inkılap hareketi başlatan ve gelecek nesillere büyük bir miras bırakan Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum.

Milli iradeyi hâkim kılan, insan hak ve özgürlüklerini koruma altına alan, adaleti hakkıyla tesis eden ve çoğulcu demokratik prensipleri hayata geçiren bir seviyeye ulaşmamızda pay sahibi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükranla anıyorum.

İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının sene-i devriyesinde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Cumhuriyeti bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve şükranla anıyoruz. Dünya var oldukça adın yaşayacak Büyük Atatürk ruhun şad olsun.

10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan bedenen ayrılsa da yaşadığımız topraklarda ve dünyada ilkeleri, fikirleri, eserleri ile yaşayan ve daima yaşayacak olan Ata'mızı büyük bir özlem ve saygıyla anıyorum.

Bugün Büyük Önder’i kaybetmenin hüznünü bir kez daha yaşarken, öğretileri ışığında emanetlerine sahip çıkarak Türkiye Cumhuriyeti’ni yüceltmeye azimliyiz.

Büyük Önder’in en büyük eseri Türkiye Cumhuriyetini sonsuza dek yücelteceğimize olan azim ve kararlılığımızı yineliyor, aramızdan ayrılışının 79’uncu yıl dönümünde O’nu bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz.

Ebediyete intikalinin 79. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’i bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü minnet, şükran ve rahmetle anıyor, manevi huzurunda saygı ile eğiliyorum.

Atatürk, ömrünü milletine adamış, kurduğu Cumhuriyet’e sahip çıkılmasını ve çok çalışılarak bilimde ekonomide ileri bir seviyeye ulaşılmasını öğütlemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Amacımız ‘Ey yükselen yeni nesil! cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz’ vasiyetine sahip çıkarak, cumhuriyetimizi korumak ve yükseltmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 79. yıldönümünde minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.

Büyük komutan, büyük devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Milli mücadelenin kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 79. yılında milletimiz adına saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.

İstiklal Savaşımızın Başkumandanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyorum