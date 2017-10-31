10 Kasım hangi güne denk geliyor? Okullar tatil olacak mı?

UIu Önder Mustafa Kemal’in vefat yıl dönümü için kısa bir süre kaldı. Türk ulusunun büyük bir minnet duyduğu ve her yıl büyük bir özlemle andığı Mustafa Kemal Atatürk için binlerce vatandaş, öğrenci ve öğretmen Anıtkabir'e gidecek. Mustafa Kemal Atatürk için 10 Kasım şiirleri okuyacaklar. Peki, 10 Kasım günü okullar ve kamu kuruluşları tatil mi?



10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım'ın resmi tatil olmaması sebebiyle 10 Kasım günü okullar ve kamu kuruluşları tatil değil. Tüm kamu kurum ve kuruluşlar açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2017-2018 çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenleneceği ancak 10 Kasım 2017 Cuma gününün tatil olmadığı açıkça belirtiliyor. Bununla birlikte günümüze kadar 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır. Çünkü bu önemli günde Mustafa Kemal Atatürk için şiirler okunuyor ve okullarda etkinlikler düzenleniyor.



10 KASIM’DA NELER YAPILIR?



10 Kasım günü Anıtkabir ziyaret edilmekte, başkent Ankara'da resmi tören yapılmaktadır. Türkiye'nin genelinde de yas tutulmaktadır. Her yıl 10 Kasım günü, saat 09:05'te trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Ayrıca, tüm bayraklar 10 Kasım günü yarıya indirilir.