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    10 Kasım Atatürk Haftası şiirleri

    Hürriyet Haber
    06.11.2017 - 17:15 | Son Güncelleme:

    10 Kasım ile ilgili şiirler, okullarda gerçekleştirilecek olan etkinliklerin bu yıl da vazgeçilmezleri arasında yer alacak. 10 Kasım şiirleri ile Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda edişinin yıl dönümünü yad edecek olan öğrenciler, bu günü etkinliklerle geçirecek. İşte, bu günde kullanabileceğiniz en anlamlı şiirler

    10 Kasım Atatürk'ü Anma şiirleri öğrenciler tarafından etkinliklerin en önemli konuları arasında yer alacak. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anıldığı bu günde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma şiirleri vazgeçilmez olacak. İşte, bu günde kullanabileceğiniz en anlamlı şiir derlemesi

    Not: Aşağıdaki şiirler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan derlenmiştir.

    10 KASIM ŞİİRLERİ

    ATATÜRK ŞİİRİ

    Sen Atatürk'ü tanımazsın çocuğum
    Ne insandı O, ne insandı.
    İzmir'e gelişini görseydin.
    Ne şanlıydı O, ne şanlıydı.

    Benzerdi sana, bana
    Bizim gibiydi eli, ayağı
    Ama bir yol baksaydın yüzüne.
    İçin sevgisiyle dolardı.

    Vapura biniyorsak dilediğimizde,
    Sokakta geziyorsak hür,
    İyi bak dört yana,
    Atatürk'ün aklı görünür.

    Arı Türkçe konuşuyorsak,
    Türkçe düşünüyorsak bugün,
    Her işimizde O'nun gücü.
    Büyük öğretmeni Türk'ün.

    Halkımızın arasında, halktan,
    Davul vurur dengi dengine.
    Dünya rastlamış mıdır?
    Atatürk'ün dengine.
    N. Ulvi AKGÜN

    10 KASIM TÜRKÜSÜ

    Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,
    Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,
    Ulusun egemen olduğunu
    Özgür olduğunu
    Haykıracağım haykıracağım işte,
    Senin sustuğunca!

    Yolunda yürüyeceğim Atatürk;
    Ana baba oğul kız,
    Dere tepe bucak köy,
    Yeryüzü yaşamalarımla değil
    Oralarda, Senin gittigince!

    Atatürk, taşıyacağım
    Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,
    Senin taşıdığını;
    Yurdun gök ülküsü
    Dalgalanırken,
    Senin bayrağını yücelteceğim.
    Senin çıktığınca.
    F. Hüsnü DAĞLARCA

    ATATÜRK'Ü DUYMAK

    Ulu rüzgâr esmedikçe
    Yaşamak uyumak gibi.
    Kişi ne zaman dinç;
    Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

    Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?
    Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.
    Ekmek olmak için önce
    Buğday olmak gibi.
    Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe
    Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.
    Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene
    Her ışık-kaynak gibi.

    En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,
    Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,
    Daha da yakınsın, daha da sıcak
    Bıraktığın toprak gibi.

    Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,
    Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,
    Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:
    Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.
    Behçet NECATİGİL

    ATATÜRK GÜLÜMSEDİ

    Atatürk gülümsedi öğretmenim
    Siz sınıfa girince
    Dağıldı kara bulutlar
    Açıldı gonca.

    Baktı ki okul yenidir
    Siz yenisiniz düşünceler yeni
    Atatürk gülümsedi öğretmenim
    Saklayamadı sevincini.

    Baktı ki gençsiniz bilgili
    Eğitiyorsunuz yolunca yöntemince
    Atatürk gülümsedi öğretmenim
    Sevindi onca.

    Baktı ki karışmış aramıza
    Çiziyorsunuz yolu
    Atatürk gülümsedi öğretmenim
    Gözleri dolu dolu.
    Anlaşılan bütün yaz
    Atatürk gözünü kırpmamış
    Çünkü boşmuş sıralar
    Çünkü harf okunmamış.
    .............................

    Ama baktı ki gün doğmuş
    Bir koşu varmışız okula
    Özlemle açılmış kitaplar
    Bir iştah kızda oğlanda.

    Baktı ki zil çalmış sınıfa girmişsiniz
    Bütün bakışlar sizde
    Günaydın demiş derse başlıyorsunuz
    Sımsıcak bir sevgi gözlerinizde

    Baktı ki Türkiye'si Türkiye'miz
    Aydınlık ufuklara yürüyor hızla
    Atatürk gülümsedi öğretmenim
    Kürsüde kendini görünce.
    Talât TEKİN

    ATATÜRK YAZAR

    Sordum seni;
    Dağına, taşına Türkiye'min,
    Herkes kendinden emin,
    Yükseldi gür sesler;
    Umutlar, sevgiler:
    O biziz, O bizleriz.
    Hepimiz bir parçayız
    Atatürk'ten,
    Bütün doğa,
    Atatürk'ü anar,
    Atatürk'ü şaşar.
    Herşeydir OTürkiyem'de.
    Göller, ırmaklar, ormanlar.
    İmza imza Atatürk yazar.
    M. Vasfi SARAL

    ATATÜRK'Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE

    Sizler yaşadıkça çocuklarım
    Ben de yaşıyorum demek,
    İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler'le,
    Sizler yaşadıkça çocuklarım
    Elele
    Yanınızdayım

    Sizler yaşadıkça çocuklarım
    Daha ferah içim,
    Gök daha geniş denizler daha geniş,
    Vatan ya vatan,
    Vatan sonsuzluktan gelmiş
    Sonsuzluğa açılan yol
    Vatan siz.

    Sizler yaşadıkça çocuklarım
    Bilin ki
    Ben de yaşarım,
    Bir sevinç düştü mü içinize
    Bir keder düştü mü içinize
    Bilin ki
    Aranızda ben varım.
    A. Rıza ERGÜVEN

    BİR TUTKUDUR MUSTAFA KEMAL

    Bir Tutkudur Mustafa Kemal;
    Nice sevdalara değişilmeyen.
    Yitirilmiş Kasımlarda açan umuttur,
    Bir baştır, vazgeçilmeyen...

    Bir Türküdür Mustafa Kemal;
    Suskun ağızlarda söyleşir, durur.
    Çaltıburnu'nda gözetir denizi.
    Köroğlu'nda bağdaş kurup oturur...

    Bir İnançtır Mustafa Kemal;
    Yurdun dört yönünde, bir çağdır yaşayan.
    Sarmış kollarıyla, çepçevre ulusu.
    Sakarya boylarından Akdeniz'e taşıyan...

    Bir Anlamdır Mustafa Kemal;
    Belkahve'den dürbünüyle seyrediyor İzmir'i.
    Özgürlük diyor, al atının üstünde,
    Kırıyor kılıcıyla, tutsak eden zinciri...

    Bir Bayraktır Mustafa Kemal;
    Çekilmiş kalelere, rüzgârda dalgalanan.
    Bozkırın bağrında yol alan kağnılara,
    Işık tutan, güç veren, yol bulan...
    Y.Doğan ERGENELİ

    KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

    Yan yana iki çocuk görsem
    İşte Atatürk diyorum
    Özgürlüğün toprağı uyanıyor
    İçin için seviniyorum.

    Koşuşan iki öğrenci görsem
    İçimin güneşi ısınıyor
    Yürüyen bir bakış gibi
    Mustafa Kemal geliyor.

    Kol kola iki işçi görsem
    Ekmeğim çoğalıyor birden
    Bir ışık düşüyor ortalığa
    İşte Atatürk diyorum.

    İşte Atatürk diyorum
    İlk kuruluş öncüleri
    Bir gül çağrısında hepsi
    Bize uzanmış elleri.
    Mehmet KIYAT

    MUSTAFA KEMAL'LER TÜKENMEZ

    Tükenir elbet gökte yıldız, denizde kum tükenir
    Bu vatan bu topraklar cömert
    Kutsal bir ateşim ki ben sönmez
    İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

    Ben de etten kemiktendim elbet
    Ben de bir gün geçecektim elbet
    İki Mustafa Kemal var iyi bilin
    Ben işte o ikincisi sonsuzlukta
    Ruh gibi bir şey görünmez
    İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

    Hep kardeşliğe bolluğa giden yolda
    Bilimin yapıcılığın aydınlığında
    Güzel düşünceler soyut fikirlerde ben
    Evrensel yepyeni buluşlarda
    Geriliği kovmuşum ben dönmez
    İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

    Başın mı dertte beni hatırla
    Duy beni en sıkıldığın an
    Baştan sona herşeyiyle bu vatan
    Sakın ağlamasın Kasım'larda Fatih'ler Kanunî'ler ölmez
    İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez
    Halim YAGCIOGLU

    MUSTAFA KEMAL SESLENSE

    Yüzyıllar öncesinden
    Yüzyıllar sonrasından sesleniyorum size
    Ben Mustafa Kemal'im heyy...
    Ben Mustafa Kemal'im.
    Büyük büyük denizlerim vardır benim
    Hürriyeti içmiş dalgalarım.
    Hürriyetle kabarmış dalgalarım vardır benim
    Ulusumun yarınında sevincim
    Ben Mustafa Kemal'im heyy...
    Karanlığı deler gözlerim.
    Dalgalara binip gelmiş kahraman,
    Gökçe gözlerine türküler yaktığımız...
    Hâni bir güneş doğmuştu ya Samsun'dan
    İşte benim...
    Ben...
    Mustafa Kemal...
    Ölmek yaşamaktır vatan uğrunda
    Deyip, öyle girdim savaşa
    Komut verdim
    Şahlandı cümle vatan
    Boğdum kör talihi zindanında.
    Bahtı gülen anaları yurdumun
    Gökleri, dağları, denizleri
    Yarınları, güvenip de uyuduğum
    Aslan yeleli ışığı sınırlarımın
    Mehmetleri
    Tutun ellerinden yüreklerinizin
    Sevgilerinizle beni yıkayın.
    Yüzyıllar öncesinden
    Yüzyıllar sonrasından gelir sesim
    Sevdiğim
    Bir tanem
    Türkiye'lim
    Sen varoldukça belli ki
    Ben Mustafa Kemal'im.
    Sen var oldukça belli ki
    Ben Mustafa Kemal'im.
    B.Kemal ÇAĞLAR

    MUSTAFA KEMAL'IN GÖK YAZILARI

    Ben Mustafa Kemal, elimde tebeşir, Kocaman,
    Mavicek bebelerin, ak kızların,
    Taş ninelerin, çatal dedelerin gözleri, kocaman,
    Bir 1O Kasım gecesi
    Yazıyorum ateşten çağrımı karşınıza:
    -Ey Türk gençliği...

    Ben Mustafa Kemal, doyamadım haykırmaya,
    Şimdi destan ellerimle yazıyorum,
    Yeşiline suyun,
    Kuşun,
    Yelin,
    Yaprağın:
    "Ne Mutlu Türküm Diyene."

    Ben Mustafa Kemal, önümde kırk bin köy,
    Kırk bin ovaya karşı bir tek dağ gibiyim
    Bayraklarım değerken evren bayraklarına şimdi,
    Elimde tebeşir
    Yazıyorum kara gecenin üstüne
    Yazıyorum armağanımı:
    "Övün, Çalış, Güven."
    F. Hüsnü DAĞLARCA

    Etiketler: 10 kasım şiirleri , 10 kasım şiirleri ve sözleri
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