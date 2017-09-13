10. IstanbulLight Fuarı aydınlatma sektörünü bir araya getiriyor

Fuar organizatörü UBM, zengin bir içerikle yenilediği 10. IstanbulLight Fuarı’nı 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde, 9, 10 ve 11. salonlarda gerçekleştirecek. 250’yi aşkın katılımcı firmanın yer alacağı fuara, Türkiye, Orta Doğu, Doğu Avrupa, BDT ülkeleri ve Kuzey Afrika bölgeleri başta olmak üzere pek çok ülkeden 10.000’den fazla ziyaretçinin ilgi göstermesi bekleniyor. 95 farklı ülkeden aydınlatma ürün distribütörleri toptancılarının kayıt olduğu fuarda, özel alım heyeti programı ile de Ürdün, Kazakistan, Tunus, Bulgaristan, Kosova, Fas, Polonya, Gürcistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden 80 satın alma müdürü ağırlanacak.

Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) ve Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) iş birliği ile düzenlenen 10. IstanbulLight Fuarı’nın bu yıl yeni bir çehre kazandığına işaret eden UBM EMEA (İstanbul) Marka Direktörü Engin Er; “Pazar büyüklüğü 2.3 milyar Dolar’ın üzerinde olan Türkiye aydınlatma sektörü, yeni fırsatlar ve yeni pazarlar ile yüksek bir büyüme potansiyeline sahip. Bu potansiyelin gerçeğe dönüşmesini sağlayacak bir adım olarak 10 yıldır düzenlenen LED&Lighting fuarını satın alarak, IstanbulLight markası altında, küresel ölçekli yeni bir yüzle sektörün faydasına sunuyoruz. Aydınlatma teknolojileri, inovasyon, sanat ve tasarım odaklı IstanbulLight, uluslararası çapta öncü isimleri ve şirketleri bir araya getirerek sadece ülkemiz için değil, bölgenin sektörel gelişimi için de önem taşıyan bir buluşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Aydınlatma Türk Milli Komitesi tarafından 11.’si düzenlenen Ulusal Aydınlatma Kongresi’nin yanı sıra, bu yıl ilk defa Aydınlatma Tasarımı Zirvesi, IstanbulLight Fotoğraf Yarışması ve aydınlatma tasarımı firmalarını da fuara dahil ettiğimiz Lighting Design Lounge’u oluşturarak pek çok yenilikçi etkinlikle aydınlatma sektörü için hak ettiği gelişim platformunu yarattığımıza inanıyoruz” dedi.

Bu yıl ilk defa düzenlenen IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi’nde Türkiye’den ve yurt dışından mimarlar ve aydınlatma tasarımcıları, aydınlatmanın mimari projelerdeki stratejik rolünü ve önemini ele alacak.

Aydınlatmanın tasarım ve mimari ile doğru bir şekilde entegre olduğunda alanın kullanıcı ile olan ilişkisine doğrudan etki ettiği ve bu nedenle mimari alanın yaratılmasında pratik kullanımın ötesinde kritik bir rol üstlendiği fikrinin ön plana çıkarıldığı IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi’nin konuşmacıları arasında Mimari Aydınlatma Tasarımcısı Colin Ball, Mimari Aydınlatma Tasarımcısı Tülin Kori, Mimari Aydınlatma Tasarımcısı Regina Santos, Mimari Aydınlatma Tasarımcısı Zeki Kadirbeyoğlu, Mimari Aydınlatma Tasarımcısı Korhan Şişman, Mimari Aydınlatma Tasarımcısı Patricia Yanez ve Mimar Murat Tabanlıoğlu bulunuyor.

Aynı zamanda zirve kapsamında “Aydınlatma Tasarımı Lüks müdür?” konulu bir panel de düzenlenecek. Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek panelde bir yapı projesindeki tüm paydaşlar aydınlatma tasarımını her yönüyle tartışacaklar. Panelin konuşmacıları ise Proje Geliştirme ve Yönetim Direktörü Uğur Yıldırım, Mimari Aydınlatma Tasarımcısı Nergiz Arifoğlu, Mimar Sinan Kafadar, Elektrik Proje Yöneticisi Hasan Akgül, Proje Yöneticisi Alev Akın ve Editör, Girişimci Emre Güneş olacak.

IFSAK iş birliği ile IstanbulLight Fotoğraf Yarışması

UBM EMEA (İstanbul) ve IFSAK iş birliği ile bu yıl ilk kez gerçekleştirilen IstanbulLight Fotoğraf Yarışması’na 3.462 başvuru gerçekleşti. Jüri tarafından belirlenen 13 fotoğraf, fuarda sergilenecek ve ödül töreni 21 Eylül Perşembe günü, saat 12:30’da gerçekleştirilecek.