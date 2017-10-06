10. Istanbullight Fuarı aydınlatma sektörünü bir araya getirdi

UBM tarafından yenilenen 10. IstanbulLight Fuarı 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. 156’sı yurt dışı ve 112’si yurt içinden olmak üzere toplam 267 firmanın stant açtığı fuarda armatür ve LED üreticileri, aydınlatma ve elektrik malzemeleri toptancı, perakendeci ve ithalatçıları, LED component üreticileri ve aydınlatma tasarımcıları ile üst düzey yöneticiler yer aldı. 67 farklı ülkeden 7.218 ziyaretçinin katıldığı fuara mimarlar ve iç mimarlar, elektrik proje ve taahhüt firmalarının yöneticileri, aydınlatma tasarımcıları, inşaat şirketleri temsilcileri, otel satınalma müdürleri, kamu ve belediye temsilcileri gibi sektörün farklı kesimlerinden profesyoneller ilgi gösterdi. 1.000’e yakın yabancı ziyaretçiyi ağırlayan fuara ilgi ağırlıklı olarak Çin ve İran’dan gelirken, bu ülkeleri Tunus, Bulgaristan ve Fas takip etti.

Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) ve Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) iş birliği ile düzenlenen 10. IstanbulLight Fuarı’nın aydınlatma sektörüne hizmet eden önemli bir platform olduğunu ifade eden UBM İstanbul Pazarlama Direktörü Erhan Güngör; “UBM çatısı altında IstanbulLight’ı sektörümüzün bölgesel bir üssü yapmak en öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Dünyanın dört bir yanında 7.200’i aşkın ziyaretçinin ilgi gösterdiği bu yılki fuar organizasyonumuzla bu hedefimize doğru sağlam bir adım attığımıza inanıyoruz. Bizim için önemli olan bir başka husus da aydınlatma endüstrisinin tüm paydaşlarını tek bir platformda buluşturabilmekti. Bu doğrultuda mimarlık, elektrik, proje ve taahhüt firmalarından kamu ve ithalatçılara aydınlatmanın 360 derece tüm taraflarını bir araya getirmeyi başarmış olmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.







Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu, Elektrik Mühendisleri Odası ve Marmara Bölge Satınalma Yöneticileri Platformu tarafından desteklenen Istanbullight Fuarı kapsamında bu yıl ilk defa düzenlenen IstanbulLight Aydınlatma Tasarımı Zirvesi’nde Türkiye’den ve yurt dışından mimarlar ve aydınlatma tasarımcıları, aydınlatmanın mimari projelerdeki stratejik rolünü ve önemini ele aldılar.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi renovasyon projesi, Bodrum Havalimanı, Kazakistan Astana'daki tren istasyonu, Senegal Dakar Kongre Merkezi gibi ödüllü projeleri ile tanınan, Türkiye’nin önde gelen mimarlarından Murat Tabanlıoğlu zirvede yaptığı konuşmada; “Yapılar için oluşturulan aydınlatma tasarımlarımızda çevre, ilk odaklandığımız husustur. Çevrede yer alan tek bir ağaç dahi projenin bir parçasıdır ve anlamlı bir birliktelik kurmaları için tasarımda yer alması gerekir. Şeffaflık ise mekânların dıştan içe hissedilmesini sağladığı için kullandığımız mimari olgulardan biri. Bu bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz pek çok projenin ardından projesi babam Hayati Tabanlıoğlu tarafından çizilen Atatürk Kültür Merkezi’ni, yakın zamanda yeniden tasarım ve kültür severlerle buluşturacağız” dedi.

Fuarda zirvenin yanı sıra Aydınlatma Türk Milli Komitesi tarafından düzenlenen 11. Ulusal Aydınlatma Kongresi ve IstanbulLight Fotoğraf Yarışması da IstanbulLight çatısı altında ziyaretçilerle buluştu.