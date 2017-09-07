10 günlük tatilden Yunanistan, 500 milyon liralık pay aldı

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması Yunanistan turizmine de yaradı. DÜNYA’nın çıkış kapılarının günlük verilerinden yararlanarak yaptığı hesaplamaya göre 9 günlük sürede Yunanistan’a kara ve deniz yolu ile 110 bin kişi tatile gitti. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, bu kişilerin yaptığı harcama 500 milyon lira olarak tahmin edildi. Buna göre 10 günlük tatilden komşu Yunanistan önemli bir pay almış oldu.

Gümrük Bakanlığı’nın sınır kapıları giriş çıkış istatistiklerine göre 25 Ağustos ile 2 Eylül arasındaki 9 günlük dönemde (Demiryolu ile çıkış yapılan Uzunköprü hariç) İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından 117 bin yolcu ve 27 bin 800 otomobil Yunanistan’a geçti. Ağırlık İpsala’daydı. Sadece bu kapıdan 20 bin 347 otomobille 88 bin 190 kişi geçti. İpsala sınır kapısından tatil öncesi normal dönemlerde günde ortalama 500’e yakın araç ve 2 bin 300 kişi geçiş yapıyorken 25 Ağustos’ta bu sayı 2 bin 674 araç ve 11 bin 567 kişiye fırladı. 26 Ağustos’ta zirve yaptı. 3 bin 69 araç ve 13 bin 814 kişi çıktı.

Yaz aylarında günde ortalama 367 otomobil ve bin 110 yolcu geçen Pazarkule sınır kapısında da tatilin başladığı 25 Ağustos’ta bin 135 oto ve 4 bin 884 yolcu Yunanistan’a geçti. Böylece karayolu kapılarından toplamda 117 bin kişi geçmiş oldu. Normal dönem günlük geçiş sayıları düşüldüğünde her iki kara sınır kapısından 20 bin 131 oto ile 86 bin 224 kişinin ekstra olarak geçtiği anlaşılıyor.

DENİZDEN 25 BİN KİŞİ YUNANİSTAN’IN

Ege adalarına gitmek isteyenler, deniz sınır kapıları önünde yoğunluğa neden oldu. İzmir’in Çeşme ve Balıkesir’in Ayvalık, Aydın’ın Kuşadası ilçelerinden feribotla yola çıkan yerli turist kafileleri, Yunanistan’ın en çok Midilli, Sakız ve Samos adalarını tercih etti. Yunan yetkililerin verilerine göre Kurban Bayram’ında 25 bin Türk Kuzey Ege adaları Samos, Sakız ve Midilli’yi ziyaret etti. Midilli’ye 7 bin 627, Sakız Adası’na 9 bin 835 ve Samos’a 7 bin 360 Türk turist geçti. Ağustos ayı boyunca bu üç adayı nüfusunun yüzde 28’i kadar Türk ziyaret etti. Deniz yolu da dahil edildiğinde Yunanistan’a geçen Türk turist sayısı 110 bine dayandı. Hava ve demiryolu ile de binlerce kişinin geçtiği tahmin ediliyor.

Oniki adalar olarak bilinen Dodekanisos adalarından Lipsi'de, Türk turist sayısı 600 kişilik ada nüfusuna ulaştı. Bayramın ilk gününde adaya demir atan teknelerin yüzde 80’inin Türk bayraklı olduğunu söyleyen Lipsi Belediye Başkanı Fotis Mangos, “Dostlarımızı burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk ziyaretçilerimiz ada ekonomisi için büyük önem taşıyor” dedi.

GÜRCÜN: YUNANİSTAN DA EKMEĞİNİ YEDİ

Türklerin tatil yapmayı öğrendiğini dile getiren TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, bayram tatilinin uzatılmasından Yunanistan’ın da ekmeğini yediğini vurguladı. Bayram tatilinde birçok Türk’ün Yunanistanı tercih ettiğini belirten Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, Yunanistan’ın en önemli müşterilerinin artık Türkler olduğunu kaydetti. Bayındır, bunun sebeplerini ise şöyle anlattı:

“Yerli turist kalabalık tatil bölgelerinde aldığı hizmetleri pek beğenmiyor. Biz organize edemedik bunları, orada pahalı ödediklerini kandırıldıklarını düşünmüyor öyle hissetmiyorlar. Bir balık söylendiyse masada üç kişi var diye üç balık yazılmıyor. Bodrum ve Alaçatı’dan ise zaman zaman böyle şikayetler gelebiliyor. Bu sebeple insanlar yakın gördükleri adalara kaçıyor. Bodrum’a kadar geldim iki gün de oraya geçeyim diyor.”

Bayramın uzatılmasının herkese yaradığını ifade eden TÜROFED Başkanı Osman Ayık, önemli olanın iç pazarda bir sirkülasyon olması olduğunu belirterek, “Nereye gittikleri pek önemli değil. Önemli olan tatil alışkanlığı kazanmaları. Bu demektir fırsatını buldukça tatile kaçmaya çalışacaklar, bu her türlü Türk turizmine de yarar. Yerli turist bu alışkanlığı kazandı” dedi. Son yıllarda yerli turistin gözdesinin Yunanistan olduğunu ve Yunanistan’a giden Türk sayısının arttığını belirten Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, tur paketi satışlarında da yüzde 40 artış olduğunu söyledi. Turlarda çok önceden plan yapıldığını kaydeden Onaran, tatilin uzatılmasının tur operatörlerini tam olarak etkilemediğini söyledi.

TÜRK TURİST ARTIŞINDA YUNANİSTAN BİRİNCİ SIRADA

Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2003 ile 2016 yılları arasında tatil için Yunanistan’ı tercih edenlerin sayısında yüzde 360 artış oldu. 2003 yılında 50 binden fazla Türk turist çeken yabancı destinasyonlar dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre bu dönemde yurt dışı tatil tercih edenlerin sayısı yüzde 120 artarken, Yunanistan ortalaması üçe katladı ve en çok artış olan destinasyon oldu. Türk turist artışında birinci sıraya oturan Yunanistan’a giden toplam Türk turist sayısının bu yıl 1 milyonu bulması muhtemel gözüküyor.







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