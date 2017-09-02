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    10 günlük diplomasi turu

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    02.09.2017 - 19:55 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 21:25

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, bu ay Kazakistan, Azerbaycan ve ABD’yi kapsayan temasları dolayısıyla 10 gününü yurtdışında geçirecek.

    Erdoğan, Kurban Bayramı’ndan sonra üç ülkeye kritik ziyaretlerde bulunacak. Erdoğan’ın ilk durağı, Suriye görüşmelerinin yapıldığı Kazakistan’ın başkenti Astana olacak. Erdoğan, 8-9-10 Eylül tarihlerinde Astana’da Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile görüşecek. Erdoğan, ardından Azerbaycan’a geçecek. Cumhurbaşkanı, 10-11 Eylül’deki görüşmeleri sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le bir araya gelecek. Erdoğan’ın eylül ayındaki son durağı ise Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun yapılacağı ABD olacak. Erdoğan, 19-25 Eylül tarihlerinde New York’ta gerçekleşecek BM Genel Kurulu’nda Liderler Zirvesi’nde bir konuşma yapacak. Erdoğan, BM Genel Kurulu kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’ın liderler onuruna vereceği yemeğe katılacak. 

    Etiketler: gazetehaberleri , erdoğan , Myanmar
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