10 günlük diplomasi turu

Erdoğan, Kurban Bayramı’ndan sonra üç ülkeye kritik ziyaretlerde bulunacak. Erdoğan’ın ilk durağı, Suriye görüşmelerinin yapıldığı Kazakistan’ın başkenti Astana olacak. Erdoğan, 8-9-10 Eylül tarihlerinde Astana’da Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile görüşecek. Erdoğan, ardından Azerbaycan’a geçecek. Cumhurbaşkanı, 10-11 Eylül’deki görüşmeleri sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le bir araya gelecek. Erdoğan’ın eylül ayındaki son durağı ise Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun yapılacağı ABD olacak. Erdoğan, 19-25 Eylül tarihlerinde New York’ta gerçekleşecek BM Genel Kurulu’nda Liderler Zirvesi’nde bir konuşma yapacak. Erdoğan, BM Genel Kurulu kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’ın liderler onuruna vereceği yemeğe katılacak.