10 günlük bayram tatilindeki kazalarda bilanço ağır: 113 ölü, 497 yaralı

10 günlük Kurban Bayramı tatilinde, yapılan uyarı ve alınan tüm önlemlere rağmen trafik kazalarında bilanço yine ağır oldu.

Bayramın 4’üncü günü meydana gelen 18 kazada 11 kişi yaşamını yitirirken,67 kişi de yaralandı.

Böylece bayram tatili süresince meydana gelen 165 kazada ölü sayısı 113, yaralı sayısı ise 497’ye ulaştı.





Kazalarda gün gün bilanço şöyle oluştu:

* 25 Ağustos Cuma günü mesainin bittiği saat 18.00 sıralarındanÿsonra Bolu’da 2, Edirne, Sakarya, Konya ve Muğla’da meydana gelen toplam 6 kazada, 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

* 26 Ağustos Cumartesi günü ise İstanbul, Bolu ve Konya’da 2’şer, Aydın, Niğde, Kırıkkale, Çorum, Kocaeli, Gaziantep ve Isparta’da 13 kaza oldu. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 41 kişi de yaralandı.

* 27 Ağustos Pazar günü ise 13 kaza meydana geldi. 2’si Siirt’te, Çorum, Sakarya, Antalya, Yalova, Kilis, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Manisa, Gaziantep, İzmir’deki kazalarda, 6 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı.

* 28 Ağustos Pazartesi günü, 2’si Çorum, Bartın, Zonguldak, Denizli, Sakarya, Gaziantep, Kırıkkale, Burdur, Aksaray ve İstanbul’da meydana gelen 11 ayrı kazada, 9 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

* 29 Ağustos Salı günü ise Kocaeli’de 3, Bartın, Antalya, Tekirdağ, Rize, İzmir, Kayseri, Karabük, Samsun, Trabzon, Niğde ve Bolu’da toplam 14 kaza oldu, 12 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

* 30 Ağustos Çarşamba günü Kastamonu ve Tokat’ta 2’şer, Aydın, Bursa, Şanlıurfa, Edirne, Balıkesir, Çorum, Kocaeli, Denizli, Manisa, Bilecik, Samsun, Adıyaman, Gaziantep, Konya ve İstanbul’da meydana gelen toplam 19 kazada, 10 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.

* Arife günü olan 31 Ağustos Perşembe günü Samsun’da 3, Karabük, Bursa, Sakarya, Çorum, İzmir ve Kocaeli’de 2’şer, Sivas, Adana, Gaziantep, Elazığ, Amasya, Trabzon, Kayseri, Ordu, Aydın, Konya, Karaman, Adıyaman, İstanbul ve Şanlıurfa’da meydana gelen 29 kazada, 15 kişi öldü, 77 kişi yaralandı.

* Kurban Bayramı’nın 1’inci günü olan 1 Eylül Cuma günü, Samsun, Bolu ve Gaziantep’te 2’şer, Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Burdur, İzmir, Aksaray ve Adıyaman’da meydana gelen toplam 16 kazada, 7 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

* Kurban Bayramı’nın 2’nci günü olan 2 Eylül Cumartesi günü, Şanlıurfa, Antalya, Tekirdağ, Karaman, Sakarya, Amasya, Balıkesir ve Malatya’da meydana gelen 9 kazada, 16 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

* Kurban Bayramı’nın 3’üncü günü olan 3 Eylül Pazar günü Adıyaman’da 5, Edirne ve Sinop’ta 2’şer,ÿMardin, Tokat,ÿDüzce, Isparta, Kayseri, Konya,ÿTekirdağ,ÿAğrı, Denizliÿve Aydın’da meydana gelen 17 kazada, 16 kişi öldü,ÿ46 kişi de yaralandı.

* Kurban Bayramı’nın 4’üncü günü ve 10 günlük tatilin son günü olanÿ4 Eylül Pazartesi günü saat 16.30 sıralarına kadar, Samsun, Aydın, Sinop, Mersin, Balıkesir, Antalya, Kütahya, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Kastamonu ve Hakkari’de meydana gelen 12 kazada iseÿ10 kişi öldü, 52 kişi de yaralandı.