10 günde 13 suça karıştı gezerken yakalandı,gazetecilere terlik fırlattı

Edinen bilgiye göre, kent merkezinde son 10 gün içerisinde çeşitli adreslerden gelen hırsızlık ihbarları üzerine Konya Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Çalışma kapsamında hırsızlık olaylarına ait güvenlik kameraları inceleyen polis, şüphelinin daha önceden de poliste ayakkabı, bisiklet ve motosiklet çalmaktan suç kaydı bulunan 24 yaşındaki Hidayet Ç. olduğunu belirledi.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, Hidayet Ç.'nin merkez Karatay ilçesinde bulunan evine gitti. Hidayet Ç.'nin evde olmadığını tespit eden polis, Hidayet Ç.'nin Karatay ilçesinde bulunan Yeni Mahallede olabileceği ihtimali üzerine araştırma yaptı. Yeni Mahallede çalışmalarını yoğunlaştıran polis Hidayet Ç.'yi arkadaşlarıyla gezerken buldu. Polisi karşısında görünce kaçmaya başlayan Hidayet Ç. kısa süre kovalamacının ardından yakalanarak gözaltına aldı.

"Uyuşturucu almak için hırsızlık yaptım"

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen ve poliste çok sayıda suç kaydı bulunan Hidayet Ç.'nin ilk ifadesinde "Madde bağımlısıyım. Uyuşturucu almak için olduğu için hırsızlık yaptığım. Çaldığım malzemeleri tanımadığı kişilere satarak uyuşturucu alıyorum” dediği iddia edildi.

Basın mensuplarına terlik fırlattı

Polis ekiplerince yakalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Hidayet Ç. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Neden çekiyorsunuz çekmeyin” diyerek ayağındaki terlikleri fırlattı. Bu sırada Hidayet Ç.nin fırlattığı terliklerden biri görüntü alan gazeteciye isabet etti.

Hidayet Ç.'nin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.