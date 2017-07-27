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    10 gün sonra aynı yer aynı görüntü

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 20:09Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 20:46

    İstanbul’da bu akşam saatlerine başlayan şiddetli yağmur ve dolu yağışının ardından ortaya çıkan görüntüler, kısa süre önce yaşanan görüntüleri hatırlattı.

    İstanbul’da geçtiğimiz 18 Temmuz’da sabah saatlerinde şiddetli yağmur yine aniden bastırmış yolları su kaplamıştı.

    Aksaray’da çok sayıda araç su altında kalmış bir vatandaş aracının üzerinden kurtarılmayı beklemişti.

    Yaklaşık 10 gün sonra bu kez akşam saatlerinde yine aynı noktada benzer görüntüler yaşandı.

    Vatandaşlar suya batan özel araçların, otobüslerin ve dolmuşların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

    Aksaray'da bazı vatandaşlar, adeta göl haline gelen meydanda yürüyemeyince yüzmeyi tercih etti. Bölgede tramvay seferleri de durdu. Meydandaki alt geçit de sular altında kaldı. Aksaray'da yağışın etkisiyle trafikte de yoğunluk yaşandı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

    Yağış nedeniyle iş yerlerini su basan esnaf, kendi çabalarıyla suları boşaltmaya çalıştı. Bazı iş yeri sahipleri de su baskınlarını önlemek için önlem aldı.

    10 gün sonra aynı yer aynı görüntü
    10 gün önce bir vatandaş Aksaray'da bu şekilde mahsur kalmıştı.

    10 gün sonra aynı yer aynı görüntü
    Bugünkü yağışın ardından aynı noktada benzer görüntüler yaşandı.

    10 gün sonra aynı yer aynı görüntü
    17 Temmuz'daki yağışta Aksaray bu hale gelmişti

    10 gün sonra aynı yer aynı görüntü
    Vatandaşlar bugün de böyle kurtarılmayı bekledi.

    Etiketler: İstanbul , Yağmur , hava durumu , Aksaray
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