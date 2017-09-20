10 gün önce deprem olacağını bilen Prof. Ahmet Ercan: Tehlike geçmedi

Meksika'da 7 Eylül'de meydana gelen 8.2 büyüklüğündeki depremin ardından dünyanın ekseni kaymış, depremde yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Depremin ardından hurriyet.com.tr'ye konuşan deprem uzmanı Ahmet Ercan, "Depremin ardından oluşan yer kabuğu gerginliği Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın herhangi bir yerinde 10 gün içerisinde büyük bir depreme sebep olacak" demişti.

10 GÜN İÇERİSİNDE DEPREM OLACAK DEMİŞTİ...

Bu sözlerden 12 gün sonra yine Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu kez şehir merkezine daha yakın konumda meydana gelen depremde şimdiye denk 248 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

7.1 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından tekrar görüştüğümüz Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, tehlikenin henüz bitmediğini söylüyor.

Ahmet Ercan, "Biz bu tip dönemlere yerin özgür salınımları diyoruz. Bu depremler devam edecek. Yerküre şu anda sönümlenme süreci içine girdi ama tam sönümlenemedi. Bu dönem yine aynı bölge 6.5 ile 7 arasında büyüklüğünde depremlere gebe. Özellikle Meksika'nın 200 kilometre çevresinde yine bu depremleri göreceğiz." ifadelerini kullandı.