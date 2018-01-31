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10 GB RAM'li akıllı telefon isteyen?

Hürriyet Haber
31.01.2018 - 09:54 | Son Güncelleme:

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen CES 2018'de X20 Plus UD modeliyle birlikte ekrana gömülü parmak izi teknolojisini sunan Vivo, şimdi de 10 GB RAM'e sahip Xplay 7 ile geliyor.

Çin'in Facebook'u olarak bilinen Weibo'da sızan görüntülere göre Vivo'nun, yeni telefonu Xplay 7'de de ekrana gömülü parmak izi teknolojisini kullandığı görülüyor. Cihazın teknik özelliklerine bakıldığında ise Vivo, Xplay 7'yi, 10 GB RAM ve 256 GB - 512 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneğiyle sunacak. 

10 GB RAMli akıllı telefon isteyen

Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 845'in kullanıldığı telefonun ekran-kasa oranı ise 92.9. 4K ekranın mevcut olduğu cihazın ne zaman tanıtılacağına dair henüz bir bilgi yok. Ayrıca cihazın arka kısmına ise çift kamera ve kameraların alt kısmına ise bir Flash konumlandırılmış. 

Etiketler: Telefon
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