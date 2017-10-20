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10 dolarla yatırımcı destekleme dönemi

Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
20.10.2017 - 22:00 | Son Güncelleme:

İNTERNETTEN 10 dolarla gelecek vadeden projelere finansman sağlanması imkanı geliyor. Torba tasarıda kitle fonlamasıyla ilgili maddeler, önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurumu Başkan Yardımcısı Bora Uruç, “Sanal gerçeklik gözlüğünü geliştiren şirket 2011’de bu yolla kuruldu” dedi.

Sanal gerçeklik gözlüğünü geliştiren firmanın kitle fonlaması platformundan 2 milyon dolarlık bir fon temin ettiğini söyleyen Uruç, “İki sene sonra da Facebook’a 2 milyar dolara satılıyor. Bu örnekleri Türkiye’den de verebiliriz. Türkiye’de ‘scorp’ diye bir şirket vardı ama maalesef kitle fonlamasına ilişkin bir şeyimiz olmadığı için mesela bu şirketin şu anda 20 milyon kullanıcısı var dünya çapında ve maalesef Palo Alto’da. Kaliforniya’da faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor” dedi.

250 DOLARA ÖN ALIM HAKKI
Sistemin işleyişi hakkında da bilgi veren Uruç, “Mesela 10 dolar veriyorsunuz, ‘ben bu projeyi, bu sanal gerçeklik gözlüğünün üretilmesini destekliyorum’ diyorsunuz. Size sadece teşekkür mektubu gönderiyorlar. 50 dolar veriyorsunuz, ürünün olduğu bir tişörtü hediye olarak gönderiyorlar ama mesela 250 dolar veriyorsunuz ‘Size ön alım hakkı veriyoruz ve yarı fiyattan olacak’ diyorlar. Bu bağış ve ödülün bir karışımı olarak düşünülebilir” diye konuştu. Uruç, kurulan bir anonim şirketin veya tek bir kişinin de platform aracılığıyla kitleye kendini anlatabileceğini dile getirdi.

 

Etiketler: yatırım , proje , gazetehaberleri
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