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    Haberler >Kitap Sanat>'İşe Yarar Bir Şey'e SİYAD'dan 10 adaylık

    'İşe Yarar Bir Şey'e SİYAD'dan 10 adaylık

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 11:31 | Son Güncelleme:

    Pelin Esmer'in son filmi 'İşe Yarar Bir Şey', toplam 11 ödülün verileceği 50. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nde 10 adaylık elde etti. Filmin iki oyuncusu Başak Köklükaya ve Öykü Karayel en iyi kadın oyuncu dalında ayrı ayrı aday gösterilirken 'İşe Yarar Bir Şey'i sekizer adaylıkla Ceylan Özçelik'in yönettiği 'Kaygı' ile Reha Erdem'in yönettiği 'Koca Dünya' takip etti.

    'İşe Yarar Bir Şey'in iki oyuncusu Başak Köklükaya ve Öykü Karayel en iyi kadın oyuncu dalında ayrı ayrı SİYAD ödüllerine aday gösterildi.

    Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 2017 yılı Türkiye Sineması ödüllerinin adaylarını üyelerin oylarıyla belirledi. 2017 yılında Türkiye’de sinemalarda gösterime giren tüm uzun metraj yerli yapımların değerlendirmeye alındığı oylama sonucunda başta En İyi Film olmak üzere 11 dalda beşer aday belirlendi.

    50. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında iki oyuncusu (Başak Köklükaya ve Öykü Karayel) birden aday olan Pelin Esmer'in yönettiği 'İşe Yarar Bir Şey' filmi dokuz dalda toplam 10 adaylık elde etti. 'İşe Yarar Bir Şey’i sekizer adaylıkla Ceylan Özgün Özçelik’in ilk filmi 'Kaygı' ve Reha Erdem’in filmi 'Koca Dünya' izledi.

    'Sarı Sıcak' yedi, 'Körfez' altı, 'Aile Arasında', 'Tarla' ve 'Yol Ayrımı' üçer, 'Ayla' ve 'Buğday' ikişer, 'İstanbul Kırmızısı', 'Taş' ve 'Zer' ise birer dalda adaylık elde ettiler.

    Müzisyen Ekin Fil, bu yıl gösterime giren iki farklı film için yaptığı müziklerle En İyi Müzik dalında iki adaylık aldı.

    Belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki SİYAD Ödülü adayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

    Ödüller ise SİYAD üyelerinin yapacağı 2. tur oylamanın ardından Mart ayında düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.

    Bugün açıklanan 2017 Türkiye Sineması SİYAD Ödülleri adayları:

    EN İYİ FİLM
    İşe Yarar Bir Şey
    Kaygı
    Koca Dünya
    Körfez
    Sarı Sıcak 

    EN İYİ YÖNETMEN
    Reha Erdem - Koca Dünya
    Pelin Esmer - İşe Yarar Bir Şey
    Ceylan Özgün Özçelik - Kaygı
    Fikret Reyhan - Sarı Sıcak
    Emre Yeksan - Körfez

    EN İYİ SENARYO
    Barış Bıçakçı, Pelin Esmer - İşe Yarar Bir Şey
    Ahmet Büke, Emre Yeksan - Körfez
    Reha Erdem - Koca Dünya
    Ceylan Özgün Özçelik - Kaygı
    Fikret Reyhan - Sarı Sıcak

    EN İYİ KADIN OYUNCU

    Algı Eke - Kaygı
    Demet Evgar - Aile Arasında
    Öykü Karayel - İşe Yarar Bir Şey
    Başak Köklükaya - İşe Yarar Bir Şey
    Ecem Uzun - Koca Dünya

    EN İYİ ERKEK OYUNCU
    Serkan Ercan - Tarla
    Engin Günaydın - Aile Arasında
    Berke Karaer - Koca Dünya
    Aytaç Uşun - Sarı Sıcak
    Muhammet Uzuner - Taş

    EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
    Çiğdem Selışık Onat - Yol Ayrımı
    Ayta Sözeri - Aile Arasında
    Ayşenil Şamlıoğlu - İşe Yarar Bir Şey
    Zerrin Tekindor - İstanbul Kırmızısı
    Nihal Yalçın - Yol Ayrımı

    EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
    Ali Atay - Ayla
    Ilgaz Kocatürk - Tarla
    Mehmet Özgür - Sarı Sıcak
    Yiğit Özşener - İşe Yarar Bir Şey
    Ahmet Melih Yılmaz - Körfez

    EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
    Florent Herry - Koca Dünya
    Radosław Ładczuk - Kaygı
    Márton Miklauzic - Sarı Sıcak
    Giles Nuttgens - Buğday
    Gökhan Tiryaki - İşe Yarar Bir Şey

    EN İYİ MÜZİK
    Anjelika Akbar - Yol Ayrımı
    Mustafa Biber - Zer
    Doğan Duru - Tarla
    Ekin Fil - Kaygı
    Ekin Fil - Körfez

    EN İYİ KURGU
    Ahmet Can Çakırca - Kaygı
    Reha Erdem - Koca Dünya
    Pelin Esmer, Evren Luş - İşe Yarar Bir Şey
    Ömer Günüvar, Fikret Reyhan - Sarı Sıcak
    Selda Taşkın - Körfez

    EN İYİ SANAT YÖNETİMİ
    Kerem Ardahan, Sıla Karaca - Kaygı
    Ömer Atay - Koca Dünya
    Naz Erayda - Buğday
    Elif Taşçıoğlu - İşe Yarar Bir Şey
    Fırat Yünlüel - Ayla

     

    Etiketler: 50. SİYAD Ödülleri
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