'İşe Yarar Bir Şey'e SİYAD'dan 10 adaylık

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 2017 yılı Türkiye Sineması ödüllerinin adaylarını üyelerin oylarıyla belirledi. 2017 yılında Türkiye’de sinemalarda gösterime giren tüm uzun metraj yerli yapımların değerlendirmeye alındığı oylama sonucunda başta En İyi Film olmak üzere 11 dalda beşer aday belirlendi.

50. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında iki oyuncusu (Başak Köklükaya ve Öykü Karayel) birden aday olan Pelin Esmer'in yönettiği 'İşe Yarar Bir Şey' filmi dokuz dalda toplam 10 adaylık elde etti. 'İşe Yarar Bir Şey’i sekizer adaylıkla Ceylan Özgün Özçelik’in ilk filmi 'Kaygı' ve Reha Erdem’in filmi 'Koca Dünya' izledi.

'Sarı Sıcak' yedi, 'Körfez' altı, 'Aile Arasında', 'Tarla' ve 'Yol Ayrımı' üçer, 'Ayla' ve 'Buğday' ikişer, 'İstanbul Kırmızısı', 'Taş' ve 'Zer' ise birer dalda adaylık elde ettiler.

Müzisyen Ekin Fil, bu yıl gösterime giren iki farklı film için yaptığı müziklerle En İyi Müzik dalında iki adaylık aldı.

Belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki SİYAD Ödülü adayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Ödüller ise SİYAD üyelerinin yapacağı 2. tur oylamanın ardından Mart ayında düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.

Bugün açıklanan 2017 Türkiye Sineması SİYAD Ödülleri adayları:

EN İYİ FİLM

İşe Yarar Bir Şey

Kaygı

Koca Dünya

Körfez

Sarı Sıcak

EN İYİ YÖNETMEN

Reha Erdem - Koca Dünya

Pelin Esmer - İşe Yarar Bir Şey

Ceylan Özgün Özçelik - Kaygı

Fikret Reyhan - Sarı Sıcak

Emre Yeksan - Körfez

EN İYİ SENARYO

Barış Bıçakçı, Pelin Esmer - İşe Yarar Bir Şey

Ahmet Büke, Emre Yeksan - Körfez

Reha Erdem - Koca Dünya

Ceylan Özgün Özçelik - Kaygı

Fikret Reyhan - Sarı Sıcak

EN İYİ KADIN OYUNCU

Algı Eke - Kaygı

Demet Evgar - Aile Arasında

Öykü Karayel - İşe Yarar Bir Şey

Başak Köklükaya - İşe Yarar Bir Şey

Ecem Uzun - Koca Dünya

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Serkan Ercan - Tarla

Engin Günaydın - Aile Arasında

Berke Karaer - Koca Dünya

Aytaç Uşun - Sarı Sıcak

Muhammet Uzuner - Taş

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Çiğdem Selışık Onat - Yol Ayrımı

Ayta Sözeri - Aile Arasında

Ayşenil Şamlıoğlu - İşe Yarar Bir Şey

Zerrin Tekindor - İstanbul Kırmızısı

Nihal Yalçın - Yol Ayrımı

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Ali Atay - Ayla

Ilgaz Kocatürk - Tarla

Mehmet Özgür - Sarı Sıcak

Yiğit Özşener - İşe Yarar Bir Şey

Ahmet Melih Yılmaz - Körfez

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Florent Herry - Koca Dünya

Radosław Ładczuk - Kaygı

Márton Miklauzic - Sarı Sıcak

Giles Nuttgens - Buğday

Gökhan Tiryaki - İşe Yarar Bir Şey

EN İYİ MÜZİK

Anjelika Akbar - Yol Ayrımı

Mustafa Biber - Zer

Doğan Duru - Tarla

Ekin Fil - Kaygı

Ekin Fil - Körfez

EN İYİ KURGU

Ahmet Can Çakırca - Kaygı

Reha Erdem - Koca Dünya

Pelin Esmer, Evren Luş - İşe Yarar Bir Şey

Ömer Günüvar, Fikret Reyhan - Sarı Sıcak

Selda Taşkın - Körfez

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ

Kerem Ardahan, Sıla Karaca - Kaygı

Ömer Atay - Koca Dünya

Naz Erayda - Buğday

Elif Taşçıoğlu - İşe Yarar Bir Şey

Fırat Yünlüel - Ayla