'İşe Yarar Bir Şey'e SİYAD'dan 10 adaylık

'İşe Yarar Bir Şey'in iki oyuncusu Başak Köklükaya ve Öykü Karayel en iyi kadın oyuncu dalında ayrı ayrı SİYAD ödüllerine aday gösterildi.
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 2017 yılı Türkiye Sineması ödüllerinin adaylarını üyelerin oylarıyla belirledi. 2017 yılında Türkiye’de sinemalarda gösterime giren tüm uzun metraj yerli yapımların değerlendirmeye alındığı oylama sonucunda başta En İyi Film olmak üzere 11 dalda beşer aday belirlendi.
50. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında iki oyuncusu (Başak Köklükaya ve Öykü Karayel) birden aday olan Pelin Esmer'in yönettiği 'İşe Yarar Bir Şey' filmi dokuz dalda toplam 10 adaylık elde etti. 'İşe Yarar Bir Şey’i sekizer adaylıkla Ceylan Özgün Özçelik’in ilk filmi 'Kaygı' ve Reha Erdem’in filmi 'Koca Dünya' izledi.
'Sarı Sıcak' yedi, 'Körfez' altı, 'Aile Arasında', 'Tarla' ve 'Yol Ayrımı' üçer, 'Ayla' ve 'Buğday' ikişer, 'İstanbul Kırmızısı', 'Taş' ve 'Zer' ise birer dalda adaylık elde ettiler.
Müzisyen Ekin Fil, bu yıl gösterime giren iki farklı film için yaptığı müziklerle En İyi Müzik dalında iki adaylık aldı.
Belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki SİYAD Ödülü adayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Ödüller ise SİYAD üyelerinin yapacağı 2. tur oylamanın ardından Mart ayında düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.
Bugün açıklanan 2017 Türkiye Sineması SİYAD Ödülleri adayları:
EN İYİ FİLM
İşe Yarar Bir Şey
Kaygı
Koca Dünya
Körfez
Sarı Sıcak
EN İYİ YÖNETMEN
Reha Erdem - Koca Dünya
Pelin Esmer - İşe Yarar Bir Şey
Ceylan Özgün Özçelik - Kaygı
Fikret Reyhan - Sarı Sıcak
Emre Yeksan - Körfez
EN İYİ SENARYO
Barış Bıçakçı, Pelin Esmer - İşe Yarar Bir Şey
Ahmet Büke, Emre Yeksan - Körfez
Reha Erdem - Koca Dünya
Ceylan Özgün Özçelik - Kaygı
Fikret Reyhan - Sarı Sıcak
EN İYİ KADIN OYUNCU
Algı Eke - Kaygı
Demet Evgar - Aile Arasında
Öykü Karayel - İşe Yarar Bir Şey
Başak Köklükaya - İşe Yarar Bir Şey
Ecem Uzun - Koca Dünya
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Serkan Ercan - Tarla
Engin Günaydın - Aile Arasında
Berke Karaer - Koca Dünya
Aytaç Uşun - Sarı Sıcak
Muhammet Uzuner - Taş
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Çiğdem Selışık Onat - Yol Ayrımı
Ayta Sözeri - Aile Arasında
Ayşenil Şamlıoğlu - İşe Yarar Bir Şey
Zerrin Tekindor - İstanbul Kırmızısı
Nihal Yalçın - Yol Ayrımı
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Ali Atay - Ayla
Ilgaz Kocatürk - Tarla
Mehmet Özgür - Sarı Sıcak
Yiğit Özşener - İşe Yarar Bir Şey
Ahmet Melih Yılmaz - Körfez
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
Florent Herry - Koca Dünya
Radosław Ładczuk - Kaygı
Márton Miklauzic - Sarı Sıcak
Giles Nuttgens - Buğday
Gökhan Tiryaki - İşe Yarar Bir Şey
EN İYİ MÜZİK
Anjelika Akbar - Yol Ayrımı
Mustafa Biber - Zer
Doğan Duru - Tarla
Ekin Fil - Kaygı
Ekin Fil - Körfez
EN İYİ KURGU
Ahmet Can Çakırca - Kaygı
Reha Erdem - Koca Dünya
Pelin Esmer, Evren Luş - İşe Yarar Bir Şey
Ömer Günüvar, Fikret Reyhan - Sarı Sıcak
Selda Taşkın - Körfez
EN İYİ SANAT YÖNETİMİ
Kerem Ardahan, Sıla Karaca - Kaygı
Ömer Atay - Koca Dünya
Naz Erayda - Buğday
Elif Taşçıoğlu - İşe Yarar Bir Şey
Fırat Yünlüel - Ayla