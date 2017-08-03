10 dakika ile faciadan dönüldü

BBC'de yer alan habere göre, Air France havayollarına ait Boeing 777 tipi yolcu uçağı Kuzey Kore'nin füzesi havadayken Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'nun batısındaydı.

Füzenin, uçağın 10 dakika önce bulunduğu alana düştüğünü kaydeden yetkililer, füzenin uçağa 100 - 150 kilometre kadar yaklaştığının tahmin edildiğini kaydetti.

Air France'den yapılan açıklamada ise füzenin uçağın rotasıyla kesişmediği ve söz konusu uçuşta bir sorun yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Şu aşamada elimizde bulunan bilgiler, füzenin uçağın rotasının 100 kilometreden fazla uzağında denize düştüğünü gösteriyor." ifadelerine yer verildi.