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    Haberler >Kitap Sanat>10 bin kitap kül oldu

    10 bin kitap kül oldu

    Gamze KOLCU / ANKARA
    31.01.2018 - 00:22 | Son Güncelleme:

    Ankara'da 5 yıldır faaliyet yürüten Sınırsız Kitap ve Yayıncılık’ın, Mamak’ta bulunan deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında, depoda bulunan 10 bini aşkın kitap küle döndü.

    Yangının nedeni henüz belirlenemezken, depo kullanılamaz hale geldi. Eserleri, Türkiye’nin birçok ilindeki kitapçılara ve internetten satış yapan sitelere ulaştıran Sınırsız Kitap’ın genel yayın yönetmeni Serkan Akkuş, “Yangına ilişkin iki tahminimiz var. Birincisi perdeler olmadığı için kitaplar açık şekilde görünüyordu. Bu nedenle kitaplardan rahatsız olup kundaklamış olabilirler. Çünkü depoda sadece kitapların bulunduğu iki bölüm yanmış. Diğer tahminimiz ise madde bağımlıların yapmış olabileceği yönünde. İtfaiye raporunu bekliyoruz” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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