10 bin İzmirli, Atatürk portresiyle yürüdü

İzmir Limanı önünde toplanan yaklaşık 10 bin İzmirli, Cumhuriyet Meydanı’na kadar Kordon boyundan yürüdü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, eşi Türkegül Kocaoğlu, CHP’li milletvekilleri, CHP ilçe belediye başkanları ve örgüt yöneticilerinin de katıldığı yürüyüşte İzmirliler, 350 metrelik Atatürk portresini başlarının üstünde elleriyle taşıdı.

Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarının seslendirdiği Atatürk’ün sevdiği şarkılara meydanı dolduran İzmirliler de eşlik etti. Yürüyüşe katılıp İzmirlilerin Ata sevgisine ve coşkusuna hayran kaldığını belirten ünlü sanatçı Haluk Levent, "Ben buraya sanatçı olarak değil görevini yerine getirmesi gereken bir birey olarak katıldım. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu organizasyonunun muhteşemliği karşısında da sizleri selamlamak istedim" dedi. Haluk Levent, Kent Orkestrası’nın seslendirdiği "Böyledir bizim sevdamız" adlı türküye de eşlik etti.

''ÇOK ÖZLEDİK ATAM SENİ''

Yürüyüş sonunda alanda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şunları söyledi:

"Tam kaybettik dediğimiz bir anda bize özgürlüğü, bize umudu, bize yurttaş olma bilincini yeniden hatırlatan, makus talihimizi yenip tarihimizin akışını değiştiren, aydınlık ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük mimarı büyük liderimiz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e sevgi, saygı, özlem yetmez. Sana gönül, vefa, can borcumuz var. 79 yıldır Türk milletinin Ata’sına olan hasreti hiç dinmedi. Özlem hiç bitmedi. İçimizdeki sevgi gram azalmadı. Azalmak ne kelime, kar topu gibi büyüdü de büyüdü. Çok özledik Atam seni. Karizmanı, asaletini, zarafetini, cesaretini, devlet adamlığını, adam gibi adamlığını, vizyonunu, barışa olan inancını, içindeki o insan sevgisini, demokratlığını, hakka hukuka olan saygını, bağlılığını, çağdaşlığını, ilericiliğini, aydınlığını çok ama çok özledik."

''ÇOK BÜYÜKSÜN ATAM ÇOK''

Başkan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize karanlık ve taassup yerine bilimin, sanatın ve aydınlığın yolunu gösterdiğin, en sıkıntılı anlarda bile umudumuzu, cesaretimizi yitirmememiz gerektiğini öğrettiğin için sana minnetarız Ata











m. Düne kadar adının anılmasına bile tahammül edemeyenler bugün birden ’Atatürkçü’ kesildiyse, çok büyüksün Atam çok. ’Bir zaman gelir, beni unutturmak isteyen çabalar belirebilir. Fikirlerimi inkar edenler, beni çekiştirenler çıkabilir. Fakat ektiğimiz tohumlar o kadar güçlüdür ki, Hindistan’dan, Mısır’dan döner, dolaşır gene gelir’ sözünün değerini bugün daha iyi anlıyoruz. Nasıl bir enerji kaynağısın ki, hala yolumuzu aydınlatmaya devam ediyorsun. Gün cumhuriyetimizin temel ilkelerimize, bağımsızlığımıza, birlik ve beraberliğimize sımsıkı sarılma günüdür. Gün, adalete ve özgürlüklere sahip çıkma günüdür. Kimse karanlıktan çıkış için başka yollar, başka formüller aramasın. Bizim aydınlık yolumuz Atatürk, umudumuz Cumhuriyet’tir. O bir ışık. Asla sönmeyecek. Ve açtığı bu yoldan kimse dönmeyecek."