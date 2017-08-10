10 bin eve elektriği böyle veriyor

Metan gazından 10 bin haneye elektrik üretiliyor. Afyonkarahisar'da katı atık bertaraf tesisinde metan gazından üretilen saatte 2,4 megavat elektrikle, 10 bin hanenin ihtiyacı karşılanıyor. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban: "Devletimizin yenilenebilir enerji üretiminde çok büyük destekleri oluyor. Bunun için ürettiğimiz elektriği kullanmak yerine sisteme vermeyi tercih ediyoruz. Üçüncü motorumuz da geldi. EPDK'dan bunun işletilmesi için izin bekliyoruz. Böylece ilk etapta saatte 3, daha sonra 3,6 megavat elektrik üretmeyi hedefliyoruz"

Kentte il merkezinin yanı sıra 15 ilçe, 50'ye yakın belde ve 450 köyün çöplerinin tek merkezde toplanması amacıyla, 2009'da Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği kuruldu. Ardından, kente 20 kilometre mesafede modern Katı Atık Bertaraf Tesisi kuruldu.Tesisin Katı Atık Ön İşleme ve Kompost Bölümü'nde, çöplerin geri dönüştürülebilir olanları ayrıştırıldıktan sonra, organik kısımları bir alanda toplanarak üstü toprakla kapatılıyor. Burada oluşan metan gazı, daha sonra elektrik üretilen tesise gönderiliyor.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, il geneline kurulan 7 transfer istasyonuyla tüm çöplerin tesise getirildiğini söyledi.

İlde 2009'dan bu yana vahşi depolama yapılmadığına işaret eden Çoban, "Türkiye'nin en modern ön ayrıştırma tesislerinden birini kurduk. Buraya gelen çöpler cam, metal, kağıt ve plastik olmak üzere organik ve inorganik olarak ayrılıyor. Organik atıklar çöp depolama alanına gidiyor." diye konuştu.

Bu yöntem sayesinde oluşan gaz miktarının arttığını anlatan Çoban, şöyle devam etti:

"Başlangıçta 2 megavat enerji üretimini başarı olarak nitelendirirken, şimdi metan gazından saatte 2,4 megavat elektrik üretiyoruz. Şu anda üçüncü motorumuz da geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) bunun işletilmesi için izin bekliyoruz. Gerekli başvurularımızı yaptık. İlk etapta saatte 3, daha sonra 3,6 megavat elektrik üretmeyi hedefliyoruz.

Üretilen 2,4 megavatlık elektrik, yaklaşık 10 bin hanenin ihtiyacını karşılıyor. Devletimizin yenilenebilir enerji üretiminde çok büyük destekleri oluyor. Bunun için ürettiğimiz elektriği kullanmak yerine sisteme vermeyi tercih ediyoruz."

Çoban, depolama ve elektrik üretim tesisinin büyükşehir ve il belediyelerinin dikkatini çektiğini, birçok uzmanın burada incelemede bulunduğunu bildirdi.

Tesisin kente kazandırılmasında Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun çok büyük emeği olduğunu dile getiren Çoban, şunları kaydetti: "İnşaat mühendisi olan bakanımız, üniversitede yıllarca çevre kürsüsü başkanlığı da yapmıştır. Bu tesisimizin projesiyle de birebir ilgilenmiştir. Örnek bir şekilde hazırlanan tesisimiz, açıldığı yıldan bu yana mükemmel çalışıyor.

Büyükşehir belediyesi olmamamıza rağmen çöplerimizi modern şekilde depoluyoruz. Buraya günde yaklaşık 450 ton atık geliyor. Bunun yüzde 20'si geri dönüştürülebilir atık olarak ayrıştırılıyor. Geri dönüştürülebilir atıklar da ekonomimiz için önemli bir kaynak teşkil ediyor."

Çoban, üretilen elektrikten elde ettikleri gelirle, çöp depolama sahasının işletme ve 7 ilçedeki çöp aktarma maliyetinin yüzde 90'ını karşıladıklarını ifade etti.