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    10 bin dövmeli

    Hürriyet Haber
    29.10.2017 - 22:36 | Son Güncelleme:

    Avustralya’nın Sydney kentinde düzenlenen dövme festivaline 10 binden fazla kişi katıldı.

    250 uluslararası dövme sanatçısının yer aldığı festivalde 14 ayrı yarışma yapıldı. Festival kapsamında konserler düzenlendi. Festivalde birçok kişi yeni dövmelere sahip oldu. Bazıları artık vücutlarında yer kalmadığı için başlarına dövme yaptırdı.

    10 bin dövmeli

    Etiketler: Sydney , gazetehaberleri
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