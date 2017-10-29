10 bin dövmeli

250 uluslararası dövme sanatçısının yer aldığı festivalde 14 ayrı yarışma yapıldı. Festival kapsamında konserler düzenlendi. Festivalde birçok kişi yeni dövmelere sahip oldu. Bazıları artık vücutlarında yer kalmadığı için başlarına dövme yaptırdı.
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