10 bin çocuk yarını kodlayacak

Halen 11 ilde süren projede il sayısı 30’a çocuk sayısı ise 10 bin olacak. Vodafone Vakfı 7-14 yaş arasındaki çocuklara kodlama eğitimi veren proje için Şanlıurfa’da bir toplantı düzenledi. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Vodafone Grup Vakfı Direktörü Andrew Dunnet ve Habitat Derneği Baykanı Sezai Hazır’ın katıldığı toplantıda projedeki son durum anlatıldı. Bugüne kadar 11 ilde 4 bin çocuğun eğitimden geçtiğini kaydeden Hasan Süel, “Şanlıurfa’da bu çocuklar arasında 125 Suriyeli çocuk da var. Vodafone olarak kayıp nesiller olarak adlandırılan bu kuşağa umut ışığı olmak istiyoruz” dedi. Süel’in verdiği bilgiye göre bugüne kadar 680 Suriyeli çocuğa ulaşılmış. Türkiye’de 3.5 milyon Suriyeli olduğunu ve bunun neredeyse yarısının çocuklardan oluştuğunu söyleyen Süel, “Kabul etmeliyiz ki bu Türkiye’yi bekleyen çok önemli bir sosyal problem” dedi.Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, bu projede Arapça konuşan eğitmenlerle çalıştıklarını belirterek, kodlama eğitimlerinin iş bulma olanağını yüzde 25 artırdığını söyledi.