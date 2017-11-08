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    10 balıktan 5'i balon

    Ali GÜNDOĞAN / DHA
    08.11.2017 - 22:17 | Son Güncelleme:

    EGE kıyılarında artık 70 santim boylarında zehirli balon balıkları görülmeye başladı.

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Halit Filiz, tehlikenin üç yıldır arttığına dikkat çekerek, "Yaklaşık 1200 türün yaşadığı Kızıldeniz'in o rekabetçi ortamından Akdeniz gibi 600 balık türünün yaşadığı rekabetin düşük olduğu bir alana geçen istilacı balon balıkları, üreyerek sayılarını artırdı. Mersin Körfezi'nde balıkçıların yüzde 85'i balon balıklarından zarar gördü, Gökova Körfezi'nde yakalanan her 100 balıktan 10'u, Marmaris’te 10 balıktan 5'i balon balığı çıkıyor" dedi.

    Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin ise "Bu zehirli türlerin Marmaris kıyılarını istila ettiğini öğrendiğimizde bilimsel araştırma başlattık. Yetkililere bilgi verilmesine rağmen, 3 yıl içinde siyanürden 50 kat zehirli balon balığı için bir çalışma yapılmadı. Bu balık denizin ekolojik dengesini bozdu. Özellikle yavru kalamar, ahtapot, yumurta ve çeşitli balıkları bitirdi. Önlem alınmaz ise gelecekte deniz ürünü nesilleri yok olacaktır" diye konuştu. 

    Etiketler: Ege Denizi , gazetehaberleri
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