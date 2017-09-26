Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet >Eğitim>‘Araştırma Üniversitesi’ ne demek? Hangi üniversiteler araştırma üniversitesi olacak?

    ‘Araştırma Üniversitesi’ ne demek? Hangi üniversiteler araştırma üniversitesi olacak?

    Hürriyet Eğitim
    26.09.2017 - 14:19 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 14:26

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada 10 araştırma üniversitesi seçildiğini belirterek, bu üniversitelerin isimlerini açıkladı. Peki araştırma üniversitesi ne demek? Cevabı YÖK Başkanı’nın konuşmasında...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni akademik yıl açılış töreninde seçilen 10 araştırma üniversitesini açıkladı. Bu üniversitelere yükseköğretim alanındaki hedeflere ulaşma konusunda çok büyük görevler düştüğünü de belirtti. Peki ‘araştırma üniversitesi’ ne demek, hangi çalışmalara imza atar, diğer üniversitelerden farkı nedir? Ankara, Boğaziçi, Erciyes, Gazi, Gebze Teknik, Hacettepe, İstanbul, İstanbul Teknik, İzmir Yüksek Teknoloji ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinin aralarında bulunduğu ‘araştırma üniversitesi’ kavramını YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, açılışta yaptığı konuşmada şöyle açıkladı:

    * Araştırma üniversitesi misyonu ve stratejik yol haritasını belirlemiş ve üniversitenin çalışma disiplinini bu plana uygun biçimde yürütebilen bir kurumdur. Bu süreçte üniversite yalnızca araştırma başlığında mükemmeliyeti amaçlamaz, eğitim ve bilginin üretimi, aktarımı ve paylaşımında da en iyiyi hedefler. 

    * Üniversite öğretim üyesi ders dışında da araştırma faaliyetlerine öğrenci dahil ederek eğitimin kapsamını ve katkısını arttırır. Öğrenciler araştırma kültürünün içinde öğrenerek bilgilerini geliştirir ve akademik araştırmanın işleyişine hakimiyet kazanır.

    * Gerçekleşen araştırma faaliyetleri, üniversitelerin ürettiklerinin değer bulmasıyla bütçelerini geliştirmelerini, verimli araştırmalarla var olan araştırma fonlarından daha fazla pay almalarını ve oluşturdukları toplumsal değerle parçası oldukları toplumun yarınlarında pay sahibi olmalarını sağlar.

    * İdealimiz olan araştırma üniversitesi güçlü araştırmacılar yetiştiren, dünya bilimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sunan doktora programları olan kurumlardır.

    * İnsanlığın ortak değerlerine ülkesinin geçmişi ve geleceği ile ihtiyaçlarını dikkate alarak katkı sağlar.

    Etiketler: araştırma üniversitesi , Araştırma Üniversitesi’ ne demek , Araştırma Üniversitesi nedir
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri