‘Araştırma Üniversitesi’ ne demek? Hangi üniversiteler araştırma üniversitesi olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni akademik yıl açılış töreninde seçilen 10 araştırma üniversitesini açıkladı. Bu üniversitelere yükseköğretim alanındaki hedeflere ulaşma konusunda çok büyük görevler düştüğünü de belirtti. Peki ‘araştırma üniversitesi’ ne demek, hangi çalışmalara imza atar, diğer üniversitelerden farkı nedir? Ankara, Boğaziçi, Erciyes, Gazi, Gebze Teknik, Hacettepe, İstanbul, İstanbul Teknik, İzmir Yüksek Teknoloji ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinin aralarında bulunduğu ‘araştırma üniversitesi’ kavramını YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, açılışta yaptığı konuşmada şöyle açıkladı:

* Araştırma üniversitesi misyonu ve stratejik yol haritasını belirlemiş ve üniversitenin çalışma disiplinini bu plana uygun biçimde yürütebilen bir kurumdur. Bu süreçte üniversite yalnızca araştırma başlığında mükemmeliyeti amaçlamaz, eğitim ve bilginin üretimi, aktarımı ve paylaşımında da en iyiyi hedefler.

* Üniversite öğretim üyesi ders dışında da araştırma faaliyetlerine öğrenci dahil ederek eğitimin kapsamını ve katkısını arttırır. Öğrenciler araştırma kültürünün içinde öğrenerek bilgilerini geliştirir ve akademik araştırmanın işleyişine hakimiyet kazanır.

* Gerçekleşen araştırma faaliyetleri, üniversitelerin ürettiklerinin değer bulmasıyla bütçelerini geliştirmelerini, verimli araştırmalarla var olan araştırma fonlarından daha fazla pay almalarını ve oluşturdukları toplumsal değerle parçası oldukları toplumun yarınlarında pay sahibi olmalarını sağlar.

* İdealimiz olan araştırma üniversitesi güçlü araştırmacılar yetiştiren, dünya bilimine ve ülkenin kalkınmasına katkı sunan doktora programları olan kurumlardır.

* İnsanlığın ortak değerlerine ülkesinin geçmişi ve geleceği ile ihtiyaçlarını dikkate alarak katkı sağlar.