10 adımda Malta gezi rehberi

1- St. John Katedrali'ni görün

Başkent Valletta'da bulunan bu katedral barok mimarinin en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. Katedral içerisinde dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun şaheserlerini görmek mümkün. 1500'lü yıllarda şehri saldırılardan korumak için inşa edilen katedral günümüze kadar yapısını muhafaza etmeyi başarmış.





2-Marsaxlokk pazarında turlayın

Marsaxlokk adanın en ünlü balıkçı kasabalarından biri. Bölgede her hafta Pazar günleri kurulan bu yerel pazarda elbise, dantel işlemeli örtüler ve daha pek çok yöresel eşya satın almak mümkün. Pazar alanı günün erken saatlerinden itibaren kalabalıklaşmaya başlıyor.





3- Gozo adasını ziyaret edin

Sakin ve sessiz bir ada olan Gozo adası Malta'nın en çok ziyaret edilen adalarından biri. Adanın en tepesinde yer alan katedral, saray ve kale harika bir manzaraya sahip. Ada aynı zamanda ilginç kaya oluşumları nedeniyle dalgıçların da gözde dalış rotaları arasında bulunuyor.





4- Mdina kentinde gezin

Malta'nın eski başkenti olan Mdina şehri antik kent olarak da biliniyor. Adanın en yüksek yerinde bulunan bu antik kent, Ortaçağ'ın tüm izlerini üzerinde taşıyor. Her köşe başında tarihi yapıların bulunduğu bu kentte ayrıca cam yapım atölyeleri de ziyaret edilmesi gereken yerler arasında.





5- Golden Bay'de denize girin

Malta'nın kuzey tarafında masmavi denizi ve kum plajı ile ünlü olan Golden Bay bölgesi yaz aylarında oldukça kalabalık oluyor. Adanın en gözde koyunda bulunan farklı plajlar arasından tercihinizi yaparak denizin tadını çıkarabilirsiniz.

6- Cittadella bölgesini keşfedin

Malta'da Gozo adasında bulunan Cittadella antik kenti Roma İmparatorluğu döneminden izler taşıyor. Milattan önce 1500'lü yıllara kadar uzanan bölgenin Ortaçağ'dan kalma sokakları ve tarihi yapıları göz kamaştırıyor. Farklı çağlardan kalma yapıların görüldüğü Cittadella'da aynı zamanda enfes gün batımı manzarasını da kaçırmayın.

7- Popeye Village'da eğlenin

Malta'nın en turistik bölgelerinden biri olan Popeye Village, 1980 yılında Temel Reis'in çekimleri sırasında inşa edilmiş bir alan özelliği taşıyor. Rengarenk evlere ve şirin bir atmosfere sahip olan bu köy film çekimi sonrası eğlence parkı olarak hizmet vermeye devam ediyor.





8- Blue Lagoon koyunu keşfe çıkın

Malta'nın yakınındaki Comino adasında bulunan Blue Lagoon koyu, turkuaz renkli denizi ve altın sarısı kumu ile meşhur. Malta'dan kalkan teknelerle koya ulaşarak günübirlik deniz keyfi yapabilirsiniz.





9- Bragioli yiyin

İtalyan mutfağından oldukça etkilenen Malta mutfağı, geleneksel pişirme yöntemleriyle de kendi mutfak kültürünü yaratmayı başarmış. Soğan, yumurta ve ekmek parçalarının etrafına sarılan et yemeğinin şarapta bekletilmesiyle yapılan Bragioli adanın en popüler lezzetlerinden biri.





10- Honey Ring'i tadın

Malta'nın en leziz tatlılarından olan Honey Ring, dışı bisküvi içi ise anason ve hurma ile dolu bir kurabiye türü. Bu nefis tatlıyı tüm cafe ve marketlerde bulmak mümkün.