10 adımda doğru klima kullanımı

Araştırmalara göre, insanlar %30-60 nem ve 20-27°C sıcaklık aralığında, temiz havalı ortamlarda daha konforlu ve rahat hisseder.

YAZIN TAVANA, KIŞIN YERE DOĞRU ÜFLEMELİ

Sıcaklığın gereğinden fazla veya az olması ise insanları rahatsız eder. Nem düzeyinin azalması boğazda kuruluk, gözlerde yanma gibi şikayetlere, nem düzeyinin artması, bunaltıcı bir sıcaklık hissine ve uyku haline neden olur. Ortamın havası temiz ve taze olmalıdır. Toz, duman, polen ve diğer zararlı maddelerin filtre edilmesi için insanın fark etmeyeceği hızda temiz havayı getirip kirli havayı götürecek hafif bir hava dolaşımı gereklidir. Bunu sağlayacak uygun klimalar için öncelikle klimanın kullanılacağı odada, iç üniteyi sağlam bir duvara, dış üniteyi de ulaşılması kolay, olası bir arızada direkt ulaşılarak müdahale edilebilir bir yere konumlandırmak gerekir. Ayrıca iç ünitenin su tesisatı, elektrik tesisatı ve dış üniteye yakın olması oldukça önemlidir. İkinci önemli nokta, yaşam alanı içerisinde klimanın direkt kişilerin üzerine üflememesi sağlanmalı; klima yazın tavana doğru, kışın ise yere doğru üfleyecek şekilde çalıştırılmalıdır.

DOĞRU VE TASARRUFLU KLİMA KULLANIMI İÇİN İPUÇLARI



1. Klimalarda enerji tüketimi en az olan A+, A++ ve A+++ sınıfı klimalar tercih edilmelidir.

2. Klimanızı soğutma modunda çalıştırırken çok düşük sıcaklığa ayarlamayın. Böyle yaparak daha hızlı serinlik elde edemezsiniz. Rahat edeceğiniz en yüksek sıcaklığı seçin (24-26°C). Düşürdüğünüz her bir derece, klimanın elektrik tüketimini %10 artıracaktır.

3.Klimanızın üfleme hızını gereğinden yüksek tutmayın.



4.Nemli günlerde klimanızı nem alma modunda çalıştırın.



5. Çok sıcak günlerde perde, jaluzi ve kepenkler ile güneşin ısısını keserek enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

5.On yıldan eski olan klimalarınızı yenileyin. Eski klimalar aynı soğutma performansı için yeni klimalara oranla %40 daha fazla enerji harcar.



6. Klimanızın iç ünitesinin hava giriş çıkışının önünün kapanmamasına dikkat edin. Dış ünitenin hava giriş çıkışı da serbest olmalıdır.



7. Klimanızın filtrelerini belirli aralıklarla temizletin ve yetkili servisler tarafından periyodik bakımlarını yaptırın.



8. Klimanızın zamanlayıcısı gereksiz çalışmasını önleyerek kapanmasını ve sizin geldiğiniz saatte çalışarak evin serinlemesini sağlar.



9. Eksik yalıtımlı eski bir binada iseniz yalıtımı güncel şartlara uyacak şekilde iyileştirin.

10. İhtiyacınızdan büyük bir cihaz enerji tüketimi anlamına gelirken, tasarruf amaçlı olarak düşük kapasite alınan bir cihaz da konfor kaybına yol açacaktır. Bu nedenle klima satın almadan önce tüm firmaların ücretsiz olarak sundukları keşif hizmetinden faydalanmakta yarar vardır.

Klima, yazın soğuk hava üflemesi nedeniyle bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri etkiliyor ve kolayca hastalanmalarına neden alıyor. Eğer bağışıklık sisteminiz zayıfsa siz de önlem olarak uzman kontrolünde vitamin desteği alabilirsiniz.

Benzer bilgiler ve daha fazlası için 365gun.com’a tıkla.