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Hürriyet >Ekonomi>1 yılda 6 milyon müşteriye ulaştı

1 yılda 6 milyon müşteriye ulaştı

Hürriyet Haber
27.09.2017 - 00:04 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 00:04

KOÇ Topluluğu şirketlerinden Tanı’nın alışveriş uygulaması Chippin, birinci yılını etkinlikle kutladı.

Bir yıl önce yola çıkan ve bugün 6 milyonluk müşteri etkileşimine, aylık yüzde 13 üye ve yüzde 23 aylık ödeme artışına ulaşan Chippin aynı etkinlikte, hedeflerini ve yeniliklerini de açıkladı.

Tanı Genel Müdürü Hülya Varlık konuşmasında, “Geçen bir yıldan bu yana Chippin’de mobil ödeme trendini yaşatarak güvenilir bir marka yaratmaya odaklandık” dedi. Varlık, 2018 yılının sonunda bugünkü üye sayılarını 2 katına, Chippin’le yapılan ödemeleri 7 katına, üye işyeri sayısını da 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Etiketler: Koç Holding , chippin , gazetehaberleri
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