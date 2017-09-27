1 yılda 6 milyon müşteriye ulaştı

Bir yıl önce yola çıkan ve bugün 6 milyonluk müşteri etkileşimine, aylık yüzde 13 üye ve yüzde 23 aylık ödeme artışına ulaşan Chippin aynı etkinlikte, hedeflerini ve yeniliklerini de açıkladı.



Tanı Genel Müdürü Hülya Varlık konuşmasında, “Geçen bir yıldan bu yana Chippin’de mobil ödeme trendini yaşatarak güvenilir bir marka yaratmaya odaklandık” dedi. Varlık, 2018 yılının sonunda bugünkü üye sayılarını 2 katına, Chippin’le yapılan ödemeleri 7 katına, üye işyeri sayısını da 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.