1 yılda 25 can

Basın toplantısına şehir plancısı Ayşe Yıkıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Tarık Balyalı ve İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar katıldı. Hafriyat kamyonlarının denetimsizliği ve kazalarda kamyon şoförlerinin ihmallerinin konuşulduğu toplantıda geçen sene hafriyat kamyonu kazasında hayatını kaybeden Şule İdil Dere’nin annesi de vardı. İstanbul içinde hafriyat kamyonlarının yasak saatlerde trafiğe çıktığı, kamyon şoförlerinin göremediği kör noktalarda kazalar yaşandığı belirtilen basın açıklamasında, “Bu nedenle de şoförler ya çok az ceza alıyor ya da hiç ceza almıyor” denildi.



