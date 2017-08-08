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    1 yılda 25 can

    Cemil Özdemir - Gözde Naz Uysal
    08 Ağustos 2017 - 21:18Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 21:18

    Son bir yılda İstanbul’da 25 kişinin ölümüne neden olan hafriyat kamyonları ile ilgili Kuzey Ormanları Savunması dün Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı yaptı.

    Basın toplantısına şehir plancısı Ayşe Yıkıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Tarık Balyalı ve İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar katıldı. Hafriyat kamyonlarının denetimsizliği ve kazalarda kamyon şoförlerinin ihmallerinin konuşulduğu toplantıda geçen sene hafriyat kamyonu kazasında hayatını kaybeden Şule İdil Dere’nin annesi de vardı. İstanbul içinde hafriyat kamyonlarının yasak saatlerde trafiğe çıktığı, kamyon şoförlerinin göremediği kör noktalarda kazalar yaşandığı belirtilen basın açıklamasında, “Bu nedenle de şoförler ya çok az ceza alıyor ya da hiç ceza almıyor” denildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , hafriyat , kamyon
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