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1 yılda 1 milyon ‘Direkt’ müşteri

Hürriyet Haber
07.11.2017 - 00:58 | Son Güncelleme:

AKBANK’IN mobil ve internet bankacılığı kanalı Akbank Direkt, son 1 yılda 1 milyondan fazla müşteri kazandı.

Akbank Direkt’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, dünyada ve Türkiye’de dijitalleşme trendinin hızlanarak devam edeceğini belirterek, “2015 yılında dünyada mobil internet kullanan kişi sayısı 1.9 milyar iken, 2020 yılında bu rakamın 3 milyara ulaşması bekleniyor. Yapılan müşteri araştırmalarına göre Eylül 2017’de Türkiye’de akıllı telefon penetrasyonu yüzde 78, mobil internet sahipliği yüzde 59. Tüm bu göstergeler, finansal servislerin mobile evrilmesinin müşteriye ulaşmak için olmazsa olmaz bir süreç olduğunu vurguluyor” dedi. Akbank Direkt’in fonksiyonlarındaki gelişimin, kullanıcı tabanındaki artışta olduğu gibi hız kazandığını vurgulayan Ulutaş, “Teknolojinin ideal versiyonu hissedilmemesidir; günlük hayatımızda teknolojinin varlığını bir problem yaşadığımızda hissediyoruz” diye konuştu.

Etiketler: gazetehaberleri
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