1 yıl pil ömrü sunan saat: Garmin Vivofit 4

Akıllı saatlerin en büyük sorunu, pil ömrü. Bu sorunu ortadan kaldıran ve 1 yıl ömrü sunan Garmin Vivofit 4, renkli ekranıyla kullanıcı karşısına çıkıyor. Kullanacak olanlara, etkinlik oluşturmalarını, bildirimlerini görmelerini, hava durumunu görmelerini ve Garmin’s Move IQ teknolojisi sayesinde otomatik olarak egzersizler başlatmalarını sağlıyor.Kullanıcılara, adımlarını, yaktıkları kalorileri, aldıkları mesafeyi gösterecek olan ürün, kullanıcının uyku analizini de yapıyor.

Yüzme ve duş için de güvenli olduğu söylenen cihaz, ayıca kişiselleştirilmiş günlük adım hedefi de koyabiliyor. Türkiye'ye gönderilip gönderilmeyeceği henüz belli olmayan Garmin Vivofit 4, 80 dolar fiyat etiketiyle Amazon'dan satışa çıkarıldı.