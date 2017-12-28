Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>1 yıl pil ömrü sunan saat: Garmin Vivofit 4

    1 yıl pil ömrü sunan saat: Garmin Vivofit 4

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 17:57 | Son Güncelleme:

    Akıllı saatlerde yaşanan pil sorunlarının ardından, 1 yıl pil ömrü sunan Garmin Vivofit 4 akıllı saat tanıtıldı. Renkli ekranıyla, 80 dolar fiyat etiketine sahip Garmin Vivofit 4, Amazon'dan satışa sunuluyor.

    Akıllı saatlerin en büyük sorunu, pil ömrü. Bu sorunu ortadan kaldıran ve 1 yıl ömrü sunan Garmin Vivofit 4, renkli ekranıyla kullanıcı karşısına çıkıyor. Kullanacak olanlara, etkinlik oluşturmalarını, bildirimlerini görmelerini, hava durumunu görmelerini ve Garmin’s Move IQ teknolojisi sayesinde otomatik olarak egzersizler başlatmalarını sağlıyor.Kullanıcılara, adımlarını, yaktıkları kalorileri, aldıkları mesafeyi gösterecek olan ürün, kullanıcının uyku analizini de yapıyor. 

    1 yıl pil ömrü sunan saat: Garmin Vivofit 4

    Yüzme ve duş için de güvenli olduğu söylenen cihaz, ayıca kişiselleştirilmiş günlük adım hedefi de koyabiliyor. Türkiye'ye gönderilip gönderilmeyeceği henüz belli olmayan Garmin Vivofit 4, 80 dolar fiyat etiketiyle Amazon'dan satışa çıkarıldı.

    Etiketler: Akıllı Bileklik
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri