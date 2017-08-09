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    1 yıl önce futbolu bırakmıştı... 21 yaşında kalp krizinden ölüm...

    DHA
    09 Ağustos 2017 - 08:59Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 08:59

    Denizli'de amatör olarak futbol oynayan ve bir yıl önce bırakan Musa Göçen (21), arkadaşlarıyla bir kafede oturduğu sırada kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti. Göçen'in, 20 gün sonra baba olacağı belirtildi.

    DENİZLİ’de amatör olarak futbol oynarken bir yıl önce bırakan 21 yaşındaki Musa Göçen, arkadaşlarıyla oturduğu kafede kalp krizinden yaşamını yitirdi. Bir yıl önce evlenen ve futbol hayatına son veren Göçen’in, 20 gün sonra baba olacağı öğrenildi.

    Amatör takımlarda futbol oynayan Musa Göçen, en son Tekkeköyspor ve İncilipınarspor kulüplerinde ter döktü. Göçen dün Delikliçınar Mahallesi’nde arkadaşlarıyla bir kafede otururken, kalp krizi geçirdi. Bir anda yere yığılan Göçen için arkadaşları ambulans çağırdı. Ancak Göçen’in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Bir yıl önce Derya Göçen ile evlenen ardından futbol hayatına son veren Göçen’in eşinin, 20 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi. Musa Göçen, bugün ikindide Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Kayhan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Etiketler: Futbol , kalp krizi , denizli
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