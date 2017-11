1 TB RAM'iniz olsa neler yapabilirsiniz?

Sisteminizdeki RAM'in miktarı kaç GB? Bugünkü üst düzey iş-istasyonu PC'leri 32GB RAM'e sahipler. En üst düzey olanlar ise 64GB'a çıkabiliyorlar. PC'lerdeki ortalama RAM miktarı ise 8GB. Bu miktar, eski laptop'larda 2GB veya aşağısına düşebiliyor.

28GB, on yıl önceki sabit diskler için fazlasıyla yeterli bir alandı ancak bugünkü sabit diskler, 24TB'ı zorlamaya başladı. Peki RAM'de de aynı hızda bir büyüme görecek miyiz? Bunu bilmiyoruz ancak hayal etmek bile ilginç. İşte 1TB RAM ile yapabilecekleriniz.

1TB RAM nasıl görünüyor?

Yukarıdaki fotoğrafa sosyal medyada rastlamış olabilirsiniz. Burada her biri üç bellek modülüyle donatılmış 16 bellek bankına sahip bir sunucu görüyorsunuz. Her bank üzerine 64GB'lık RAM bulunuyor, bu da toplam 16x64GB = 1.024GB ediyor. Bu görüntü aslında birkaç senelik; bugünlerde 1TB RAM'e daha sık rastlanıyor.





chip.com.tr'nin haberine göre bu sistemlerin maliyetini merak ediyor olabilirsiniz. Bunu söylemek zor çünkü 16GB ve 32GB RAM çubukları sunucu özelliklerine göre üretiliyor ve normal masaüstü PC'lerde kullanılmıyor. Ancak karşılaştırma açısından Amazon'da satılan 16GB'lık tekli DDR4 modülünden 64 tane almanız gerektiğini (1TB'a ulaşmak için) düşünürsek RAM'lerin fiyatı, 10.000 dolara ulaşıyor.

1TB RAM'le neler yapılabilir?

1. Bin sekme açılabilir: Chrome ve diğer web tarayıcılarının sekmeleri bellekte geniş yer kaplıyor. Ancak 1TB RAM ile bunu umursamanıza hiç gerek yok.

2. Binlerce videoyu arabelleğe alın: İnternetten video izlerken videonun indirilen bölümleri, belleğe alınır. Böylece internet bağlantınız teklerse, videonun takılması önlenmiş olur. 1TB RAM ile düzinelerce, hatta yüzlerce YouTube videosunu arabelleğe almanız mümkün.

3. Her oyunu yüklü tutun: PC oyunları, siz oyuna başlamadan önce dokulardan müziklere her tür veriyi RAM'e yüklüyor. Bu işlem biraz yavaş gerçekleşiyor çünkü veriler sabit diskten yükleniyor. Ancak 1TB RAM ile her oyunu çalıştırabilir ve hiçbirini kapatmadan aralarında geçiş yapabilirsiniz. Hatta kapatsanız dahi Windows, önbellek işlevleri sayesinde verileri RAM'de tutmaya devam edecek ve oyunu bir sonraki açışınızda daha hızlı açacaksınız.

4. Birkaç işletim sistemini aynı anda çalıştırabilirsiniz: Sanal makinede işletim sistemi çalıştırırken sizi en çok kısıtlayan şeylerden biri, RAM miktarı. 1TB RAM ile bu, sorun olmaktan çıkıyor. Bu kadar RAM ile sadece birkaç işletim sistemini değil, düzinelerce işletim sistemini yan yana çalıştırabilirsiniz.

5. RAM diske dönüştürün: RAM disk, veri depolamak üzere kullandığınız bir sanal sürücüdür. Windows'ta RAM disk oluşturmak, SoftPerfect RAMDisk'i kurmak kadar kolay. RAM diskler çok ama çok hızlı olduklarından müthişler (SSD'lerden bile birkaç kat hızlılar). Elbette bazı dezavantajları da bulunuyor.